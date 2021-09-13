Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

СНБ Армении: Полиция Азербайджана начала проверять иранские грузовики близ Воротана

На трассе Горис-Капан (архивная фотография)

Служба национальной безопасности Армении сообщила, что с 12:00 12 сентября полиция Азербайджана начала останавливать грузовики с иранскими номерами на подконтрольном ей участке Эйвазлы (недалеко от армянского села Воротан) трассы Горис-Капан.

Пограничники СНБ Армении и ФСБ России проводят совместную работу по урегулированию ситуации, говорится в распространенном сообщении.

Согласно СМИ, ранее Министерство обороны Азербайджана направило в российское оборонное ведомство и командованию миротворческих сил в Нагорном Карабахе письма по поводу «незаконного проезда транспортных средств, принадлежащих другим странам, на территорию Азербайджана, где временно размещены миротворцы РФ».

В Минобороны Азербайджана, в частности, заявили, что «юридические и физические лица других стран и их транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, и такие случаи являются нарушением законов страны».

Отметим также, что в конце августа ВС Азербайджана на двое суток заблокировали два участка трассы Горис-Капан. В частности, движение было перекрыто на участках Горис-Воротан и Шурнух-Кармракар. В результате серьезным образом осложнилось сообщение между двумя частями Сюникской области Армении, а также между Арменией и Ираном в целом. Участок дороги был разблокирован при посредничестве российской стороны.

Смотрите комментарии (1)

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG