В Душанбе состоялась встреча премьер-министра Армении и президента Ирана

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, приветствуя премьер-министра Пашиняна, президент Ирана отметил: «Я рад встрече с Вами. Хочу еще раз поздравить Вас с победой на выборах и с переназначением на должность премьер-министра». Эбрахим Раиси также выразил надежду, что за время его пребывания в должности в отношениях между двумя странами будут предприняты новые позитивные шаги.

В свою очередь Никол Пашинян отметил, что вернулся в Армению с церемонии инаугурации Эбрахима Раиси с хорошими впечатлениями. «Деятельность наших двух правительств началась одновременно, думаю, это очень хороший нюанс, который создает возможность для согласования наших действий», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян добавил, что важность региональных отношений особо подчеркнута в программе деятельности правительства Армении. В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность заявления президента Ирана, согласно которому для Ирана также важно развитие отношений с соседями.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития армяно-иранских многоотраслевых отношений, бесперебойной организации грузоперевозок между двумя странами, а также происходящие в регионе процессы.