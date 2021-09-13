Оппозиционная фракция «Айастан» потребовала провести в парламенте обсуждение по вопросу Сюника

В начале заседания оппозиционная фракция «Айастан» потребовала найти формат для организации обсуждения по поводу действий Азербайджана на трассе Горис-Капан в Сюнике.
Вчера Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила, что со вчерашнего дня на подконтрольном Азербайджану участке поселка Эйвазлы (недалеко от армянского села Воротан) на межгосударственной дороге Горис-Капан полиция Азербайджана останавливает грузовики с иранскими номерами для проверки документов на грузы и что предпринимаются шаги для урегулирования ситуации.
Депутат оппозиционной фракции Арцвик Минасян назвал заявление СНБ беззубым и ничего не говорящим, подчеркнув, что в нем используются азербайджанские топонимы.
«В предыдущие несколько дней мы стали свидетелями очередных незаконных действий вооруженных сил Азербайджана и, к сожалению, пассивной и ничего не объясняющей позиции наших властей. Более того, заявление СНБ не только не исходит из интересов нашей безопасности, оно беззубое и ничего не говорящее. Во-вторых, за этот период мы также не увидели никаких объяснений, обоснований или поведения властей. Фракция «Айастан» требует найти формат для организации обсуждения, чтобы мы поняли, что происходит, тем более что в заявлении СНБ полностью используется азербайджанская терминология», - сказал Минасян.
Спикер НС Ален Симонян оставил предложение Минасяна без ответа.
Депутат фракции «Айастан» Гегам Манукян спросил спикера парламента, собирается ли правящее большинство организовать обсуждение и пригласить директора СНБ в Национальное собрание.
«Мы обсудим этот вопрос в плане формата, не исключаю, что предложение будет принято», - сказал Симонян.
Напомним, ранее Министерство обороны Азербайджана направило в российское оборонное ведомство и командованию миротворческих сил в Нагорном Карабахе письма по поводу «незаконного проезда транспортных средств, принадлежащих другим странам, на территорию Азербайджана, где временно размещены миротворцы РФ».
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