Армения - союзник России, отношения интенсивно развиваются - Лавров

Касаясь послевоенной ситуации, Лавров добавил, что трехсторонние договоренности России, Армении и Азербайджана конкретизируют предложения лидеров трех стран по разблокированию всех транспортных коммуникаций и экономических связей. «Это работа не на один день», - сказал глава МИД РФ.

Баку и Ереван по-разному трактуют вопросы разблокирования

Баку и Ереван по-разному трактуют вопросы разблокирования транспортных инфраструктур. Москва, особенно в последнее время, предпочитает не говорить о так называемом «Зангезурском коридоре», ограничиваясь общими заявлениями.

Москва часто говорит о необходимости начать процесс делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией и предлагает сторонам свое посредничество.

Однако два дня назад в рамках своего первого рабочего визита в Москву новоназначенный министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью российскому информационному агентству «РИА Новости» заявил, что процесс делимитации и демаркации начнется, если Азербайджан займет конструктивную позицию и выведет свои войска с суверенной территории Армении. Об этом Мирзоян заявил и во время своей первой встречи с главой МИД России.

Глава МИД Армении, не вдаваясь в подробности, сказал «РИА Новости», что сегодня при посредничестве Москвы ведутся переговоры, исход которых еще раз продемонстрирует степень договороспособности официального Баку.

Примечательно, что в связи с этими переговорами Мирзоян выразил надежду, что вопрос будет решен таким образом, что не будет необходимости обращаться к другим странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ либо к международным организациям, таким как ООН или ОБСЕ.

Сразу после парламентских выборов в Армении 20 июня официальный Баку заговорил о возможности подписания мирного соглашения с Арменией. Позитивные сигналы, как отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян, также поступают из Анкары.

Однако и во время встречи с Сергеем Лавровым, и в интервью «РИА Новости» глава МИД Армении четко увязал подписание мирного соглашения с Азербайджаном с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

«Республика Армения неоднократно заявляла на высшем уровне, что готова к возобновлению мирного процесса по нагорно-карабахскому конфликту на основе хорошо известных принципов, то есть – неприменение силы или угрозы силой, равноправие и самоопределение народов и территориальная целостность», - сказал Мирзоян.

Официальный Баку в послевоенный период постоянно заявляет, что карабахской проблемы больше не существует.

Баку отреагировал на заявление Мирзояна

Министерство иностранных дел Азербайджана сегодня отреагировало на заявление Мирзояна, отметив, что последние заявления нового министра иностранных дел Армении свидетельствуют о том, что официальный Ереван продолжает предъявлять территориальные претензии к Азербайджану.

«В своем интервью российскому СМИ министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян традиционно повторил противоречащую международному праву позицию официального Еревана, заключающуюся в территориальных претензиях к Азербайджану. Разжигая агрессивный сепаратизм на международно признанных территориях Азербайджана, армянский дипломат еще раз подтверждает, что «стремление к миру и безопасности» по-армянски есть не что иное, как фальсификация, и то, что его страна все еще не отказалась от своей захватнической политики», - сегодня заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Азербайджанская пресса наводнена антироссийскими статьями

В последние месяцы азербайджанская пресса практически наводнена антироссийскими статьями. Азербайджанские аналитики обвиняют российских миротворцев в плохом выполнении своей миссии и подчеркивают, что Азербайджан в любой момент может потребовать, чтобы русские покинули территорию Карабаха.

А российские аналитики пишут, что разногласия Москвы с Баку и Анкарой постепенно углубляются, однако российская сторона сделает все возможное, чтобы преодолеть эти разногласия.