«В данный момент никаких переговоров вокруг мирного соглашения с Азербайджаном не ведется» - Арарат Мирзоян

«В настоящее время никаких переговоров вокруг мирного соглашения не ведется», - заявил новоназначенный министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня на совместной пресс-конференции после своей первой встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым .

«Если Армения и Азербайджан в какой-то момент начнут переговоры о мирном соглашении, то в повестке дня этих переговоров обязательно должен быть вопрос о статусе Нагорного Карабаха на основе принципов, зафиксированных сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - сказал глава МИД Армении.

Это первый зарубежный визит Мирзояна после его вступления в должность министра иностранных дел.

В ходе состоявшихся в рамках визита армяно-российских переговоров министр иностранных дел Армении подчеркнул, что стратегия Армении – это мир и стабильность в регионе, чему, однако, препятствует деструктивная политика Азербайджана. Причем Арарат Мирзоян повторил эту мысль как в начале переговоров с Сергеем Лавровым в расширенном составе, так и на совместной с главой МИД РФ пресс-конференции.

Глава внешнеполитического ведомства Армении также несколько раз подчеркнул, что Азербайджан не выполняет свои обязательства по трехстороннему соглашению от 9 ноября 2020 года, интерпретирует положения этого соглашения так, как хочет, и в целом нарушает международные нормы.

Домой должны вернуться все пленные - Мирзоян затронул тему удерживаемых в Азербайджане армянских пленных

На переговорах в Москве Мирзоян поднял тему удерживаемых в Азербайджане армянских пленных. Напомним, их точное число до сих пор неизвестно. Министр иностранных дел Армении, в частности, поблагодарил российскую сторону за возвращение части армянских военнопленных, однако подчеркнул, что домой должны вернуться все.

Интересное заявление о военнопленных сегодня сделал министр иностранных дел России. Если раньше официальная Москва подчеркнуто заявляла, что придерживается четкой позиции в вопросе возвращения военнопленных – обмен по принципу «всех на всех», то сегодня Лавров попытался оправдать Баку, сказав: «В 8-м пункте трехстороннего соглашения, подписанного 9 ноября, говорится о тех военнопленных, которые были взяты в плен во время боевых действий, а сегодня в Баку содержатся люди, которые были взяты в плен после окончания боевых действий».

Тем не менее, Лавров подчеркнул, что возвращение удерживаемых в Азербайджане армянских пленных было бы хорошим шагом к миру со стороны Баку, также как подобным шагом была бы передача Арменией Азербайджану карт всех заминированных территорий.

Глава МИД России сегодня в очередной раз заявил о необходимости как можно скорее начать работы по демаркации и делимитации границы. А глава МИД Армении несколько раз - и на встрече, и на совместной пресс-конференции подчеркнул, что Азербайджан нарушил международные нормы и 12 мая вторгся на суверенную территорию Армении.

«В ходе сегодняшних переговоров мы пришли к мнению, что есть необходимость в деятельности Минской группы ОБСЕ» - Сергей Лавров

На вопрос, следует ли возобновить карабахский мирный процесс, глава МИД России – страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, ответил, что сегодня речь идет не о возобновлении переговорного процесса, а о выполнении трехсторонних соглашений. По его словам, выполнение трехсторонних соглашений изменит ситуацию в регионе, сделает ее более безопасной и сформирует атмосферу доверия между армянской и азербайджанской сторонами, что в свою очередь, в конце концов, приведет к политическому урегулированию.

Однако перед этим, в своем выступлении на совместной пресс-конференции, говоря о сегодняшней встрече, Лавров отметил: «В ходе сегодняшних переговоров мы пришли к мнению, что есть необходимость в деятельности Минской группы ОБСЕ».

Напомним, вчера в Баку глава МИД Азербайджана принял нового российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева, хотя до этого официальный Баку периодически заявлял, что карабахская проблема урегулирована и Минской группе больше делать нечего.

В ходе переговоров Лавров-Мирзоян обсуждались также вопросы транспортной разблокировки в регионе - без деталей. Мирзоян лишь подчеркнул, что Азербайджан по-своему интерпретирует положения трехстороннего соглашения об этом.

Вчера вечером в Москве Арарат Мирзоян провел ужин с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.