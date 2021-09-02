Вывод ВС Азербайджана с суверенной территории Армении создаст благоприятные условия для начала процесса делимитации и демаркации – Мирзоян

Об этом в интервью РИА Новости заявил находившийся с визитом в Москве министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Он, в частности, отметил, что переговоров по делимитации и демаркации границ нет.

«На данный момент ведутся переговоры, исход которых еще раз продемонстрирует степень договороспособности официального Баку, а также готовность последнего отказаться от политики инициирования искусственной повестки дня через грубое нарушение норм и принципов международного права», - заявил Мирзоян, отметив, что указанные переговоры ведутся при непосредственном участии российской стороны, и что Ереван рассчитывает на возможность нахождения решения этого вопроса в ходе таких обсуждений, при которых не будет необходимости обращаться к странам-посредникам Минской группы либо международным организациям, таким как ООН или ОБСЕ.

На вопрос о том, насколько реально подписание мирного договора с Азербайджаном в обозримой перспективе и возможно ли включение в этот документ пункта о взаимном признании сторонами территориальной целостности друг друга, Арарат Мирзоян ответил так:

«Республика Армения неоднократно заявляла на высшем уровне, что готова к возобновлению мирного процесса по нагорно-карабахскому конфликту на основе хорошо известных принципов, то есть – неприменение силы или угрозы силой, равноправие и самоопределение народов и территориальная целостность. После подписания трехстороннего заявления от 9 ноября сопредседатели сделали ряд заявлений. Армянская сторона приветствовала эти заявления, считая, что они являются дорожной картой мира в регионе.

Невыполнение Азербайджаном обязательств, взятых на себя трехстороннем заявлением от 9 ноября, в первую очередь относительно немедленного возвращения всех военнопленных и других удерживаемых лиц, вторжение Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, а также ложные территориальные претензии к Армении и в целом постоянная агрессивная риторика азербайджанских властей никак не способствуют установлению атмосферы, способствующей долгосрочному и устойчивому миру в регионе.

Армянская сторона будет последовательно продвигать реализацию права народа Арцаха на самоопределение, права жить свободно и достойно на своей родине».

Что касается предложения главы армянского правительства разместить вдоль границы с Азербайджаном опорные пункты российских пограничников и мониторинговую миссию ОДКБ, глава МИД Армении отметил, что в котексте того, что с 12 мая Армения столкнулась с ситуацией, когда вооруженные подразделения Азербайджана проникли на суверенную территорию Республики Армения, «инициативы разместить пограничников и мониторинговую миссию в соответствующих приграничных районах Армении следует рассматривать в качестве шага, направленного на сдерживание милитаристских устремлений азербайджанской стороны и избежание кровопролития».

На вопрос о том, ожидает ли армянская сторона продления срока пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе и ведутся ли переговоры с целью обеспечения бессрочного пребывания там миротворческого контингента РФ, Арарат Мирзоян ответил так:

«Ключевую роль в приостановлении азербайджанской агрессии, развязанной против народа Нагорного Карабаха, сыграла Россия, при непосредственной вовлеченности которой 9 ноября 2020 года было принято трехстороннее заявление глав Армении, России и Азербайджана, направленное на прекращение всех боевых действий и огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Согласно этому заявлению, 5-летний срок пребывания миротворческого контингента автоматически продлевается, если одна из сторон заблаговременно не заявит о своем намерении прекратить применение данного положения. Присутствие российских миротворцев играет очень важную роль в обеспечении безопасности и права народа Арцаха на жизнь, о чем четко говорится в утвержденной на днях программе правительства Армении на 2021-2026 годы.

Между тем надо заметить, что Азербайджан не только до сих пор не подписал мандат миротворцев, но и ведет пропаганду против российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Более того, Азербайджан постоянно пытается подвергнуть сомнению целесообразность и эффективность миротворческой миссии. В этом ключе следует рассматривать и пленение армянских военнослужащих в зонах ответственности миротворцев».