Для открытия двух участков дороги в Сюнике Армения ничего не уступила – депутат правящей партии

Для открытия двух участков межгосударственной трассы Горис-Капан в Сюникской области Армения «ничего не уступила, никакого компромисса не было». Об этом в программе «Интервью с Карленом Асланяном» в эфире Азатутюн ТВ заявил председатель постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания, член правящей партии «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян.

По словам Агаджаняна, дорога была открыта при посредничестве российских пограничников, за что они благодарны российским партнерам.

25 августа азербайджанцы сначала перекрыли участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Горис-Капан, а затем также участок Горис-Воротан. По вопросу открытия дороги с азербайджанской стороной вели переговоры пограничные войска Армении и пограничники ФСБ России. 27 августа Служба национальной безопасности Армении сообщила, что оба участка дороги вновь открыты.

Некоторые части 21-километрового участка дороги Горис-Капан стали проблематичными, так как после передачи в результате войны Кубатлинского и Зангеланского районов Азербайджану некоторые участки дороги оказались на территории, перешедшей под контроль Азербайджана.

В ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что, говоря о заблокированных участках дороги Горис-Капан на заседании правительства 27 августа, премьер-министр Никол Пашинян использовал азербайджанские топонимы Эйвазлы и Чайзами, а он сам отметил, что азербайджанские войска не вошли на армянскую территорию, Эдуард Агаджанян, в частности, сказал, что это не означает, что армянская сторона еще до процесса делимитации и демаркации границы признает эти территории азербайджанскими.

«Когда я говорил это, я имел в виду, что в другом случае, если бы речь шла об участке Воротан-Шурнух, могло сложиться впечатление, что азербайджанские вооруженные силы дислоцируются в армянском населенном пункте Воротан, который находится к западу от линии границы, следовательно, это суверенная территория Армении. Таково объяснение», - сказал Агаджанян.