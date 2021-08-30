Пожар, возникший близ Сотка и Кута, изолирован. По данным Минобороны, ситуация сейчас спокойная

Об этом сигнализировал омбудсмен Армении, написав, что вчера утром азербайджанские военнослужащие умышленно подожгли армянские пастбища возле сел Сотк и Кут. Арман Татоян отметил, что пастбища и луга армянских сел просто уничтожаются пожарами. По мнению омбудсмена, азербайджанские силы прибегают к таким действиям с целью устрашения мирного населения.

Как сообщил Радио Азатутюн представитель второго армейского корпуса, огонь распространился как на армянскую, так и на азербайджанскую стороны.

Как сообщает МЧС Армении, с армянской стороны пожар был изолирован. По словам представителя Минобороны, сейчас ситуация в этом приграничном районе спокойная, стрельбы нет.

Радио Азатутюн пытается связаться с главами сел Сотк и Кут, однако их телефоны либо отключены, либо они на звонки не отвечают.

Это не первое сообщение о преднамеренных поджогах, несколько недель назад омбудсмен сообщил, что азербайджанские силы подожгли территории в непосредственной близости от села Ерасх Араратской области Армении.

Армянская сторона также сообщила об интенсивной стрельбе в направлении позиций, расположенных на Соткском участке границы, произошедшей ночью 29 августа и длившейся в течение примерно двух часов. По данным Минобороны, с армянской стороны пострадавших нет, а стрельба была прекращена после того, к азербайджанским позициям подъехал автомобиль скорой помощи. Позже азербайджанская сторона опровергла сообщения об открытии огня в направлении армянских позиций и жертвах, заявив, что это «абсолютная ложь».