Минобороны: Азербайджанская сторона обстреляла армянские позиции в Сотке, завязалась интенсивная перестрелка

29 августа в 00:20 азербайджанские подразделения, используя огнестрельное оружие разного калибра, обстреляли армянские позиции в Гегаркуникской области, в частности на Соткском участке армяно-азербайджанской границы, в результате чего произошла интенсивная перестрелка, продолжавшаяся около двух часов.

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

По данным армянского оборонного ведомства, в 02:25 к азербайджанским позициям подъехал автомобиль скорой помощи, после чего армянская сторона прекратила стрельбу, позволив азербайджанской стороне эвакуировать своих раненых.

В Минобороны сообщили, что с армянской стороны пострадавших нет.

Ранее армянские военные власти Нагорного Карабах сообщили, что в районе 15:20 28 августа подразделения вооруженных сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня, открыв прицельный огонь по боевым позициям Армии обороны, расположенным в направлении поселка Тагавард.

В Степанакерте отметили, что в результате обстрела огнестрельное ранение получил рядовой срочной службы Армии обороны Аргишти Шахназарян. «Огонь противника был подавлен ответными действиями частей Армии обороны», - заявили карабахские власти.