Омбудсмен Армении: ВС Азербайджана устраивают поджоги у Сотка и Кута

Об этом на своей странице в Facebook сообщил омбудсмен Армении Арман Татоян, выложив фотографии и видео.

Татоян сообщил, что пожары в направлении села Сотк были потушены, а у Кута стали распространяться из-за погодных условий.

«Особо отмечу, что в этих местах есть пастбища и луга, которые просто уничтожены пожарами. Учитывая, что азербайджанские вооруженные силы вторглись и находятся в непосредственной близости от сел, на суверенной территории Республики Армения, пожары представляют реальную угрозу и для мирного населения», - подчеркнул Татоян.

Как отметил омбудсмен, сигналы, поступающие от местных жителей, не оставляют сомнений в умышленном и преступном характере действий азербайджанской стороны, направленных против гражданского населения Республики Армения, добавил защитник прав человека.

«Во-первых, азербайджанские военнослужащие прекрасно осведомлены о том, что находятся на пастбищах и лугах, а также пахотных землях, принадлежащих гражданским лицам. Местные жители не могут использовать территории, прилегающие к азербайджанским позициям, потому что при малейшем приближении они открывают огонь. Кроме того, азербайджанские военнослужащие осознают, что погодные условия способствуют стремительному распространению огня. Они специально уничтожают частую собственность, лишая людей средств к существованию. Также они понимают, что пожары будут замечены жителями, и очевидно делают это с целью устрашения мирного населения», - отметил Татоян.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана опровергла информацию об умышленном поджоге со стороны азербайджанских военнослужащих территорий, расположенных рядом с селами Сотк и Кут.

В своем посте на Facebook омбудсмен Армении вновь подчеркнул, что гарантировать права приграничных жителей Республики Армения, мирную и безопасную жизнь может только вывод азербайджанских вооруженных сил из сел и межобщинных территорий Республики Армения.

Он добавил, что недавние действия Азербайджана, включая стрельбу в Сюнике, Гегаркунике и Арарате, представляют все большую угрозу для мирного населения и носят преднамеренных характер.