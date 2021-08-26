Несмотря на внутренние и внешние провокации, Армения не должна отклоняться от своей стратегической линии - Пашинян

Несмотря на внутренние и внешние провокации, Армения не должна отклоняться от своей стратегической линии, которая заключается в принятии всех мер для сохранения суверенитета и территориальной целостности страны и продвижения повестки дня мира. Об этом сегодня в своей заключительной речи перед голосованием по программе правительства в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Но мы должны четко зафиксировать, что мы движемся вперед с повесткой дня мира. Да, мы должны четко зафиксировать, что мы реформируем наши вооруженные силы не для того, чтобы завоевать территорию, а для защиты своей суверенной территории, как любое миролюбивое государство. У нас нет агрессивных намерений по отношению к какому-либо государству в нашем регионе, и мы должны это четко зафиксировать», - заявил премьер.

По словам Пашиняна, в том числе некоторыми присутствующими в зале Национального собрания силами была предпринята попытка создать впечатление, что демаркация границ - это навязанная Армении повестка дня, однако когда Армения заявила, что готова и заинтересована в том, чтобы пойти на этот процесс, реакция Азербайджана не заставила себя ждать.

«Вы не заметили, что из Баку больше не звучат заявления о демаркации и делимитации? Наоборот, делается попытка снять этот вопрос с повестки дня. Вызовов, стоящих сегодня перед нашей страной, больше, чем можно сказать с этой трибуны, и так было с 2018 года», - подчеркнул премьер-министр.

Проблемы, стоящие перед Арменией, являютя не внутренними, а внешними, заключил Пашинян, в качестве главных целей указав устойчивое развитие и безопасность Армении и Карабаха.

«Мы должны консолидировать наше общество вокруг повестки дня мира, мы должны развивать эту повестку дня, мы должны уметь защищать эту повестку дня, и в логике этой повестки дня мы должны обеспечить устойчивое развитие Республики Армения, безопасность Республики Армения и Республики Арцах и счастье их граждан. Это тот мандат, который нам дал народ», - сказал премьер-министр.

«Мы говорили о внутриполитическом кризисе, но не о внутренних проблемах, - заявил Пашинян, отметив: - Те люди, которые спорят о том, преодолен внутриполитический кризис или нет, надеются на внешние кризисы, на фоне которых, как справедливо было замечено, пытались организовать внутриполитическую атаку. Такую атаку, какую они попытались организовать 10 ноября».