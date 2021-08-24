Министр обороны Армении: Мы отказались от покупки старого вооружения, лучше иметь меньше, но качественнее

«Мы предпримем практические шаги для развития нашего сотрудничества с Россией. Мы планируем иметь качественное вооружение, планируем иметь новое вооружение, мы отказались от покупки старого вооружения. Это наша политика. Лучше иметь меньше, но качественнее, чтобы точно знать, что это вооружение будет работать», - подчеркнул Карапетян на брифинге с журналистами.

Министр указал и на другую задачу: «Мы должны попытаться создать собственное производство оружия». Он отметил, что и в этом вопросе также есть поддержка России - в виде открытия совместных предприятий.

«Мы сделаем это быстро. Мы как нация должны уметь производить собственное оружие», - подчеркнул Карапетян.

По его словам, необходимо решить еще одну задачу - не допустить посредников между Министерством обороны и производственными предприятиями.

По мнению министра, при выполнении этих трех условий будет создана модернизированная армия. «И мы сможем противостоять существующим опасностям», - заключил Аршак Карапетян.

Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в России. Сегодня в Москве он посетил центр «Патриот», где проходит военно-техническая конференция-выставка «Армия 2021». Согласно сообщению оборонного ведомства Армении, министр обороны также провел ряд рабочих встреч с руководителями российских военно-промышленных предприятий.