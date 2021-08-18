Возобновилась деятельность рабочей группы в формате вице-премьеров Армении, Азербайджана и России

После более чем двухмесячного перерыва возобновилась деятельность трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России, говорится в пресс-релизах правительств Армении и России.

«Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук и вице-премьер Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев возобновили работу трехсторонней Рабочей группы по транспортному разблокированию региона. На состоявшемся 17 августа заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 11 января 2021 года», - говорится в распространенном вчера поздно вечером сообщении пресс-службы правительства Армении.

Сообщение точно такого же содержания распространило правительство России.

Примечательно, что работы этой трехсторонней группы возобновились, несмотря на то, что ситуация на армяно-азербайджанской границе не только не урегулирована, но и обострилась по сравнению с тем, что было два с половиной месяца назад, когда 1 июня вице-премьер Мгер Григорян заявил, что работы в трехстороннем формате прекращены из-за ситуации на границе.

Официальный Ереван, однако, тогда не уточнил, возобновятся ли переговоры в формате вице-премьеров только в том случае, если вооруженные силы Азербайджана покинут территорию Армении.

«В данной ситуации и в контексте событий на границе я не думаю, что на этой платформе возможна конструктивная работа. В этом смысле в последнее время контакты на этой платформе были прерваны», - сказал тогда Григорян.

На фоне всего этого премьер-министр Никол Пашинян на предыдущем заседании правительства в минувший четверг заявил, что Армения готова участвовать в переговорном процессе с Азербайджаном как на высоком, так и на самом высоком уровне и ждет конкретных предложений, а также говорил об открытии региональных коммуникаций.

«Конечно, есть вопросы, которые можно решить быстрее, есть вопросы, на решение которых требуется больше времени. Но наш настрой должен быть таким – идти на решения. Один из вопросов, который можно решить быстро, - это открытие региональных коммуникаций, повестка региональной разблокировки. Я думаю, что как можно скорее мы должны возобновить работу в трехстороннем формате вице-премьеров, быть более активными и инициативными с точки зрения реализации новых коммуникационных и экономических возможностей в регионе», - заявил Пашинян.

После этого заявления премьер-министра Армении вопрос открытия региональных коммуникаций в интервью CNN Turk в минувшее воскресенье затронул президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявив, что «к сожалению, Армения до последних дней возражала против открытия Зангезурского коридора. Несколько дней назад там появилось позитивное мнение, что и они не возражают».



Напомним, официальный Ереван неоднократно подчеркивал, что Армения «не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать» вопрос в «коридорной» логике, и речь идет об открытии и разблокировании коммуникаций в регионе.