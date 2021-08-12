Армения готова включиться в переговорный процесс и ожидает конкретных предложений

Он подчеркнул, что такую функцию сложно представьте без запуска международного механизма мониторинга.

«Я уже говорил, что считаю, что это должна быть миссия наблюдателей ОДКБ, а если это не приемлемо для ОДКБ, то альтернативой остается наблюдательная миссия сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Что касается призыва сопредседателей Минской группы ОБСЕ возобновить мирные переговоры с Азербайджаном, хочу подчеркнуть, что Армения готова участвовать в переговорном процессе как на высоком, так и на самом высоком уровне. Мы ждем конкретных предложений», - заявил Пашинян.

Премьер подчеркнул, что полученный от народа мандат на открытие мирной эпохи для Армении, Нагорного Карабаха и региона возлагает особую ответственность на правительство.

«Чтобы решить эту задачу, мы должны быть максимально активными и гибкими. Наше настроение, настрой должны быть такими, чтобы мы максимально решали задачи, стоящие на повестке дня. Есть задачи, которые можно решить быстрее, есть задачи, на решение которых требуется больше времени. Наш настрой должен быть таким – идти на решения. Один из вопросов, который можно решить быстро, - это открытие региональных коммуникаций, повестка региональной разблокировки. Я думаю, что как можно скорее мы должны возобновить работу в трехстороннем формате вице-премьеров, быть более активными и инициативными с точки зрения реализации новых коммуникационных и экономических возможностей в регионе», - заявил Пашинян.

«Наша позиция по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы неизменна. Мы считаем, что работа в этом направлении также должна быть активизирована», - заявил армянский премьер, подчеркнув, что дальнейшее углубление атмосферы вражды в регионе недопустимо и является угрозой не только для региональной, но и для международной безопасности.

«Мы стали свидетелями проявления углубления атмосферы вражды на примере открытия в Баку так называемого «парка трофей», что было оскорблением для региона и региональной цивилизации. Я подчеркиваю это, чтобы показать, насколько актуально решение этого вопроса», - заявил Пашинян, подчеркнув, что преодоление враждебности может стать одним из важнейших компонентов региональной внешнеполитической повестки дня.

«Армения убеждена, что установление и/или развитие нормальных отношений с соседними странами являются ключом к прочному миру, стабильности, безопасности и экономическому развитию в регионе», - заявил Пашинян, подчеркнув, что углубление или нормализация отношений с соседними странами будет одним из направлений внешней политики его правительства.

«К сожалению, некоторые силы пытаются представить намерения Армении в неправильном свете, заявляя, что Армения объявила реформу вооруженных сил приоритетной задачей в контексте проведения агрессивной политики в отношении соседних стран. Армения, как и любое миролюбивое государство, будет развивать свои вооруженные силы, трансформируя их не для агрессии, а для защиты от возможной агрессии», - заявил премьер-министр, подчеркнув, что Армения не имеет намерений завоевывать какие-либо территории.

«Наше намерение – защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Мир и стабильность в регионе – наша долгосрочная стратегия. Мы готовы начать активный диалог по этой повестке дня при поддержке наших международных партнеров, в случае необходимости, также путем прямых контактов», - заключил премьер-министр Армении.