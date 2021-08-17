Созвано внеочередное заседание парламента, есть предложение обсудить пограничную ситуацию

В начале заседания глава фракции «Айастан» Сейран Оганян предложил организовать обсуждение по вопросу пограничной ситуации.

«Исходя из напряженности вокруг Республики Армения и на границе, блок «Айастан» предлагает провести закрытое, тайное, открытое - на ваш выбор, обсуждение с учетом того, что с границы приходит противоречивая информация. Провести обсуждения, чтобы понять ситуацию и развеять опасения нашего народа», - заявил Оганян.

Спикер парламента Ален Симонян в ответ сказал, что предложение они могут обсудить в перерыве с фракциями «Гражданский договор» и «Честь имею».

Вчера поздно вечером омбудсмен Армении сообщил, что азербайджанские вооруженные силы вели обстрел прямой наводкой села Кут и Норабак Гегаркуникской области Армении.

По данным Минобороны Армении, за последний месяц вследствие инцидентов на армяно-азербайджанской границе погибли уже четверо армянских военнослужащих. С мая, когда вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении и отказались ее покидать, почти каждый день сообщается о пограничных инцидентах.