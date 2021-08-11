Нужно, чтобы ОДКБ проявила определенную решительность - Пашинян

Пашинян подчеркнул, что Армения очень серьезно готовится к предстоящему председательству в организации.

Во время двухдневного рабочего визита генерал-лейтенанта Зася в Армению деятельность ОДКБ публично раскритиковал министр обороны Армении Аршак Карапетян, заявив, что механизмы принятия решений и реагирования на кризисные ситуации в ОДКБ не соответствуют нынешним требованиям развития оперативной ситуации. Сам генсек ОДКБ вчера заявил, что столкновения на армяно-азербайджанской границе представляют угрозу для безопасности не только Армении, но и всей ОДКБ.

«ОДКБ является одним из ключевых элементов системы безопасности Республики Армения. У ОДКБ довольно широкая зона ответственности. И, к сожалению, во многих местах напряжение нарастает. И поэтому мы очень серьезно готовимся к нашему председательству в Организации не только в связи с вызовами, которые появились у нас в последнее время в плане безопасности Республики Армения, но и в более широком смысле», - сказал премьер-министр Армении.

Отметив, что «ОДКБ - это, в первую очередь, организация, которая решает вопросы политическими методами», Пашинян продолжил: «Конечно, это военно-политическая организация, но, прежде всего, и уставом это предусмотрено и другими нормативными документами, нужно приложить максимум усилий, чтобы все ситуации, разногласия и вызовы, которые появляются в зоне ответственности ОДКБ, решить политическими методами. И я думаю, что у организации есть большие возможности, чтобы решить политическими методами возникшие проблемы. Нужно, чтобы Организация и мы проявили определенную решительность по этим вопросам».

Премьер-министр напомнил, что вооруженные силы Азербайджана уже в течение нескольких месяцев незаконно находятся на территории Армении.

«Конечно, много обсуждается реакция ОДКБ на эту ситуацию. Должен сказать, что фактически впервые в ОДКБ мы сталкиваемся с такой конкретной ситуацией, и я думаю, что мы должны очень внимательно изучить эту ситуацию, чтобы в дальнейшем повысить эффективность механизмов ОДКБ. Думаю, в этом контексте Ваш визит также очень важен. В этом контексте мы также очень серьезно относимся к нашему председательству и готовимся к нему», - сказал Пашинян.

В свою очередь, генсек ОДКБ затронул довольно широкий круг тем: коронавирус, 44-дневная война, выборы в Армении, ситуация на таджикско-афганской границе и вокруг Беларуси, лишь после этого затронул Кавказский регион.

«Я знаю, что сейчас у вас формируется программа правительства, понимаете, я ни в коем случае не пытаюсь давать советов, но мне кажется, что это должно быть одной из основных глобальных задач правительства - преодоление этого кризиса на границе и обеспечение безопасности границ, чтобы дать возможность нашим детям в последующем жить в безопасности, за этой границей, а не за линией боевого столкновения. Я уверен, что, получив такую закалку и опыт, как у Вас сейчас есть, Вы решите именно дипломатическими и политическими методами», - сказал Зась.

Под видом обеспечения безопасности ОДКБ Кремль может разместить любое количество войск на армяно-азербайджанской границе - Меграбян

По мнению политического комментатора Рубена Меграбяна, визит Станислава Зася в Ереван свидетельствует о том, что в блоке, то есть, в России, изменился подход к армяно-азербайджанскому конфликту.

«Россия от этой эскалации получила все то, что хотела. То есть, Россия теперь может на любом участке армяно-азербайджанской границы разместить любое количество войск, обусловив это безопасностью Армении или ОДКБ. Визит Зася в Ереван был как раз мессиджем Кремля Армении, который был просто передан через Зася», - сказал Меграбян.