Визит Зася в Армению не внесет существенного изменения в позицию ОДКБ - политический комментатор

Делегация во главе с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем с двухдневным визитом находится в Армении.

Сегодня генсек организации уже провел встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Арменом Григоряном и руководителем аппарата Совета безопасности Айком Петросяном.

Визит генсека ОДКБ в Армению проходит в условиях, когда азербайджанские войска вторглись в Армению и уже на протяжении нескольких месяцев остаются на территории страны, а обращения Армении в ОДКБ остались без последствий.

Отметим, что спустя полтора месяца после обращения официального Еревана генеральный секретарь ОДКБ заявил, что обострение ситуации на юге Армении является «пограничным инцидентом» и не подпадает под положения устава организации.

Сегодня исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян представил генеральному секретарю организации ситуацию, сложившуюся в результате вторжения вооруженных сил Азербайджана на территории Сюникской и Гегаркуникской областей Армении, а также периодические провокации Азербайджана, в том числе и с территории Нахичевана.

В сообщении МИД отмечается: «В рамках оценок армянской стороны ситуации в зоне ответственности ОДКБ и в Кавказском регионе Армен Григорян обратил внимание на последствия азербайджано-турецкой агрессии, совершенной против Нагорного Карабаха, и исходящие из нее угрозы. Обе стороны подчеркнули необходимость деэскалации ситуации».



В ходе встречи стороны коснулись нагорно-карабахского конфликта и подчеркнули необходимость всеобъемлющего и длительного урегулирования карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Собеседники коснулись и предстоящего председательства Армении в ОДКБ.

Согласно официальному заявлению, Станислав Зась, в свою очередь, подчеркнул важность усовершенствования ОДКБ и заверил, что рабочие органы ОДКБ приложат все усилия для претворения в жизнь приоритетов, объявленных армянской стороной.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обсуждалась также на встрече Зася с руководителем аппарата Совета безопасности РА.

Визит генсека возглавляемого Россией военного блока в Армению не внесет существенных изменений в позицию ОДКБ, считает политический комментатор Акоп Бадалян.

«Потому что эти изменения не являются вопросами, которые обсуждаются на уровне генерального секретаря ОДКБ, потому что, как мы понимаем, позиция ОДКБ обусловлена политическими позициями государств-членов, и эти политические позиции в отношении Азербайджана для всех нас давно понятны и видны. Поэтому считаю, что визит в основном будет иметь рабочее значение, возможно, будут выражены определенные настроения, которые могут в каком-то смысле изменить общую атмосферу и общее впечатление о поведении ОДКБ», - сказал Бадалян.