Столкновения на армяно-азербайджанской границе угрожают безопасности Армении и ОДКБ – Зась

Столкновения на армяно-азербайджанской границе представляют угрозу не только для Армении, но и для всей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, уклонившись, однако, от адресного обвинения Азербайджана в нарушении границы и обстреле территории Армении.

Зась прибыл в Ереван вчера с двухдневным рабочим визитом, удостоившись в Армении публичной критики за фактическое бездействие ОДКБ.

«Конечно, я уже сказал, что это [столкновения на армяно-азербайджанской границе - ред.] в определенной степени угроза безопасности как для Армении, так и для всего нашего военно-политического блока, для безопасности этого региона. К сожалению, это так. Мы видим, что сейчас возможным путем решения этой проблемы является политико-дипломатический путь, путем переговоров решение всех этих проблем, и потенциал этот еще не исчерпан. Поэтому, исходя из этого понимания... это не мое понимание, а понимание всех наших государств-членов, мы сейчас и выстраиваем нашу работу - не мешать, а, наоборот, помочь этому процессу», - отметил Зась.

И во время 44-дневной войны, когда территория Армении подвергалась обстрелам, в том числе и ракетным, и с 12 мая этого года, когда азербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию страны, а в результате приграничных боев армянская сторона несет потери, ОДКБ фактически проявила бездействие, уклонившись даже от принятия заявления с критикой в адрес Азербайджана.

Возможно, одна из причин такой позиции возглавляемого Кремлем военно-политического блока заключается в том, что Станислав Зась является представителем Беларуси - страны, которая является второй страной ОДКБ после России, продавшей Азербайджану большое количество наступательного оружия. Сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном по военно-политическим вопросам продолжается и сегодня.

Это российское и белорусское оружие Азербайджан широко использовал во время 44-дневной войны не только против армянских вооруженных сил, но и против мирных населенных пунктов, что привело к многочисленным жертвам.

Сегодня, в последний день двухдневного рабочего визита, планируется, что Зася примет премьер-министр Никол Пашинян.

Вчера генсека ОДКБ приняли руководители внешнеполитического и военного ведомств Армении. Министр обороны Аршак Карапетян, согласно сообщению ведомства, на встрече с Засем выразил сожаление, что механизмы принятия решений и реагирования на кризисные ситуации в ОДКБ не соответствуют нынешним требованиям развития оперативной ситуации.

«Мы Вас ждали в мае месяце. Тогда для Армении был достаточно напряженный момент, но Ваш визит, к сожалению, не состоялся. Сегодня на наших границах сложилась стабильно тяжелая ситуация. В мае месяце азербайджанские вооруженные силы вторглись на армянскую территорию на двух участках. Это нас очень беспокоит. Армения – сторонница мира. Мы ни в кое мере не хотим никаких обострений ситуации вдоль своих границ. Однако мы не готовы соглашаться с действиями, которые приводят к нарушению нашей государственной границы. Мы будем решительно защищать свои границы. Мы пытаемся, доказывая свое миролюбие, мирным способом решить этот вопрос. Вместе с тем, наше терпение тоже не безгранично. В случае отсутствия успеха мирного разрешения сложившейся ситуации на нашей границе мы оставляем за собой право применить силу», - отметил Карапетян.

Кстати, по приглашению министра обороны России Аршак Карапетян сегодня с рабочим визитом отбыл в Москву, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.