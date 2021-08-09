Размещение российских пограничников в Воскепаре не имеет отношения к сдаче чего-либо - Рубинян

На днях Минобороны сообщило, что в Тавушской области, в частности, в районе села Воскепар, размещены российские пограничники. Жители села обеспокоены и задаются вопросом, с какой целью в их селе разместились российские пограничники: для поддержания мира или сдачи земель?

Ниже приводим отрывок из интервью Рубиняна.

Азатутюн ТВ: - Господин Рубинян, сейчас мы видим, что в Воскепаре дислоцированы российские пограничники. Из наших бесед с жителями Воскепара стало ясно, что люди опасаются, что села могут быть переданы азербайджанцам. Вы можете обратиться к жителям Воскепара и успокоить их, если им ничего не грозит?

Рубен Рубинян: - Да, конечно, могу, и также могу сказать, что размещение там российских пограничников не имеет никакого отношения к сдаче чего-либо.

Азатутюн ТВ: - Если можете, прокомментируйте также, что произошло, у нас есть на данный момент министр иностранных дел или нет?

Рубен Рубинян: - На данный момент у нас его нет, потому что министр иностранных дел еще не назначен, но в ближайшее время будет назначен.

Азатутюн ТВ: - Есть предположения, что существуют определенные разногласия с Москвой, в частности, в вопросе кандидатуры министра иностранных дел, в вопросе Армена Григоряна. Есть ли такое?

Рубен Рубинян: - Нет, никаких разногласий нет и быть не может. Это должность, на которую назначает премьер-министр Республики Армения. И в ближайшее время на эту должность будет назначен министр, это нормальный процесс.

Полную версию интервью можно посмотреть здесь: