Жители Воскепара неоднозначно восприняли размещение российских пограничников близ села

В приграничном Воскепаре все задают друг другу эти вопросы и не находят ответа.

«То, что русские пришли... мы тоже слышали, что они пришли. Но куда пришли, кто их привел, кто послал?...» - спрашивали люди.

Вчера после сообщений в СМИ Минобороны Армении распространило сообщение о том, что на территории общины Воскепар Тавушской области размещены российские пограничники и «строительные работы ведутся для возведения объектов тылового обеспечения пограничников».

В своем коротком сообщении Минобороны не представило подробностей относительно того, почему было принято такое решение, но отметило, что данный процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.

Пограничники российского поста призвали нас покинуть военный объект и не проводить съемку.

Сегодня во время нашего посещения глава общины Ноемберян и глава сельской администрации Воскепара в центре села вели жаркую беседу с сельчанами. Они также не смогли ответить на вопросы жителей. Глава укрупненной общины Ноемберян Карен Абазян и нам отказался что-либо сообщить, посоветовав: «Идите и спросите об этом в Министерстве обороны».

Абгар Симонян и Ваник Авалян из соседнего села Киранц. Обоим по 66 лет, они бывшие одноклассники. Пока официальные источники молчат, жители села по-разному интерпретируют события, происходящие в нескольких шагах от них. Один говорит, что русские - наши друзья, другой приводит уроки истории и то, что видел собственными глазами в 90-е годы, утверждая, что русские с хорошей мыслью не пришли бы на границу.

Жора Сепханян, с 90-х годов в течение 15 лет руководивший школой в Воскепаре, переживает по поводу того, что демаркация может быть проведена не в их пользу.

В результате Первой карабахской войны в 90-е годы прилегающие к Воскепару территории, которые теперь называются Верхний и Нижний Воскепар, перешли к армянской стороне. Пожилой педагог говорит, что они были азербайджанскими, были обменяны на армянские села, и подчеркивает, что в случае их возвращения противнику у них возникнут серьезные проблемы с безопасностью.

«Если они проведут демаркацию и передадут им эти земли, которые принадлежали нашим предкам, народ это не примет. Тревога останется, молодежь будет уезжать... Мне 80 лет, я знаю, что человек, который сдаст это село, будет предателем для армян. Тогда откроется дорога на Кировакан...», - сказал он.

В магазинах села говорили, что российские военные еще не делали у них покупок, только вчера разместились, еще придут.