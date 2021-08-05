Минобороны Армении: На территории общины Воскепар в Тавуше размещены российские пограничники

Об этом сообщило Министерство обороны Армении, реагируя на распространяемые в СМИ сообщения.

«В связи с сообщениями в СМИ о присутствии российских военнослужащих в Тавушской области, в частности, в общине Воскепар сообщаем, что на указанной территории размещены российские пограничники, а строительные работы ведутся для возведения объектов тылового обеспечения пограничников»,- заявили в Минобороны.

Оборонное ведомство Армении сообщает, что данный процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.