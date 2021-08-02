По словам жителей Ерасха, азербайджанская сторона вчера вечером, ночью и сегодня после полудня вела огонь по армянским позициям

«Вчера вечером и ночью велась стрельба, утром до 12 часов не стреляли, затем снова начали стрелять, сейчас не стреляют. Вообще в эти два дня стрельба велась по позициям, по селу не стреляли» - рассказала жительница села Шогик Мавсисян.



Министерство обороны Армении сегодня пока не публиковало какой-либо информации о пограничной ситуации.

Азербайджанская сторона сообщила, что ночью в 3:27 армянские вооруженные силы обстреляли азербайджанские позиции в направлении села Хайдарабад в Нахичеване.

Оборонное ведомство Армении сообщало об этом участке границы в субботу. В тот день подразделения вооруженных сил Азербайджана с раннего утра открыли огонь по армянским позициям, расположенным на Нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы близ Ерасха, и попытались осуществить фортификационные работы с применением инженерной техники. Вечером того же дня азербайджанские вооруженные силы открыли прицельный огонь по грузовому автомобилю тылового снабжения, перевозившему продовольствие для военных, который был сильно поврежден. Водитель из Ерасха Артуш Погосян, к счастью, остался невредимым.

Ситуация относительно спокойная на Гегаркуникском участке границы, сообщил губернатор области Гнел Саносян.

«В целом ситуация стабильная, в общем инцидентов нет, наши вооруженные силы осуществляют контроль на всей протяженности границы», - сказал Саносян.

Азербайджанские вооруженные силы атаковали одну из армянских позиций в районе Верин Шоржа на Гегаркуникском участке границы 28 июля. В этих боях погибли трое армянских военнослужащих, четверо - были ранены, еще один военнослужащий был ранен на следующий день.

Среди раненых в крайне тяжелом состоянии находился Вачаган Мартиросян. Сейчас его состояние стабилизировалось. По словам начальника военно-медицинского управления Вооруженных сил Саака Оганяна, военнослужащему еще предстоит операция, остальные четверо военнослужащих находятся на этапе выздоровления.

На границе в Сюнике вчера и сегодня относительно спокойно, лишь несколько дней назад азербайджанские вооруженные силы открыли огонь в направлении села Аравус. Глава сельской администрации Аргам Овсепян подчеркивает, что это было впервые после войны, когда село подверглось обстрелу. По его словам, сейчас все спокойно, но много движения. Глава села обеспокоен активными строительными работами на азербайджанской стороне границы, которые прекращаются только в дождливую погоду.

«Они проводят сильные инженерные работы, хорошие работы», - сказал Аргам Овсепян.



12 мая вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении и укрепились на армянских берегах озера Сев лич в Сюнике. По словам заместителя мэра Гориса, с тех пор ситуация не изменилась, «азербайджанские войска дислоцируются на территории Республики Армения».