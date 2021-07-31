Минобороны: После ответных действий ВС Армении огонь противника был подавлен, а фортификационные работы остановлены

Согласно сообщению Министерства обороны Армении, в 6:30 часов 31 июля подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на Нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы близ Ерасха, и попытались осуществить фортификационные работы с применением инженерной техники.

«После ответных действий Вооруженных сил Армении огонь противника был подавлен, а фортификационные работы остановлены», - отмечается в сообщении.

Согласно Минобороны, по состоянию на 11:00 часов ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и «находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил Армении».