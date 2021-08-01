Азербайджанские военные обстреляли автомобиль снабжения ВС Армении в Ерасхе

Согласно сообщению стрельба с азербайджанской стороны велась с 18:10 по 18:50.

В Минобороны отмечают, что в частности прицельный огонь был открыт по машине тылового снабжения, перевозящей продовольствие для военных, которая была сильно повреждена.

«Ответными действиями армянские военные подавили огонь противника. Пострадавших с армянской стороны нет. По данным на 22:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная. Она находится под полноценным контролем армянских ВС», - говорится в сообщении Минобороны Армении.

