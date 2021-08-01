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Армения

Азербайджанские военные обстреляли автомобиль снабжения ВС Армении в Ерасхе

Вооруженные силы Азербайджана накануне в очередной раз осуществили провокацию, открыв огонь по армянским позициям в районе Ерасха из оружия различного калибра, сообщает Министерство обороны Армении.

Согласно сообщению стрельба с азербайджанской стороны велась с 18:10 по 18:50.

В Минобороны отмечают, что в частности прицельный огонь был открыт по машине тылового снабжения, перевозящей продовольствие для военных, которая была сильно повреждена.

«Ответными действиями армянские военные подавили огонь противника. Пострадавших с армянской стороны нет. По данным на 22:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная. Она находится под полноценным контролем армянских ВС», - говорится в сообщении Минобороны Армении.

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