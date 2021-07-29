США призывают как можно скорее вернуться к предметным обсуждениям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ

В заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, в частности, говорится: «США осуждают недавнюю эскалацию насилия вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем Армению и Азербайджан выполнять свои обязательства по прекращению огня, предприняв незамедлительные шаги по деэскалации ситуации».

«Сохраняющаяся напряженность на армяно-азербайджанской границе подчеркивает тот факт, что только всеобъемлющее решение, которое будет касаться всех остающихся вопросов, может нормализовать отношения между двумя странами и позволит жителям региона мирно жить вместе», - подчеркивает официальный Вашингтон, призывая Ереван и Баку «как можно скорее вернуться к предметным обсуждениям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования конфликта», - также говорится в заявлении представителя Госдепа.

Боевые действия на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы – на участке от Сотка до Верин Шоржа, начались ночью и продолжились сегодня утром. Армянская сторона сообщает, что в результате боевых действий трое армянских военнослужащих погибли, еще четверо - получили ранения. Азербайджанская сторона сообщает о двух раненых.

Согласно Минобороны Армении, при посредничестве командования российских миротворческих войск была достигнута договоренность о восстановлении режима прекращения огня на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск на северо-восточном направлении. Режим прекращения огня был установлен с 10:40.