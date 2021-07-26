В сфере обороны Армении следует начать сотрудничество со странами Запада - Папян

Особенно после 44-дневной войны и на фоне текущих событий на армяно-азербайджанской границе, когда в условиях фактического бездействия государств-членов ОДКБ и прежде всего России Азербайджан продолжает свои нападения, Армения обязана предпринять шаги в направлении расширения сотрудничества со странами Запада в сфере обороны, такое мнение сегодня в беседе с Радио Азатутюн высказал руководитель исследовательского центра «Модус Вивенди» Ара Папян.

«Это единственный выход, поэтому мы должны сделать все, чтобы это стало реальностью. Очевидно, что интересы России сейчас совпадают с интересами Турции и Азербайджана. Они на разных уровнях неоднократно говорили об этом. Следовательно, если нет общих интересов, нет общих союзнических отношений, отношения носят формальный характер. Например, мы являемся государством-членом ОДКБ, первая статья запрещает любые действия, которые могут нанести вред союзнику, однако Россия постоянно продавала оружие и помогала [Азербайджану]. Следовательно, я считаю, что мы обязательно должны попытаться развивать военное сотрудничество и с США, и с Францией, в частности обрести статус союзника, не входящего в НАТО», - сказал Папян.

С 12 мая этого года вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении как минимум в трех направлениях, заняли позиции и до сих пор отказываются покидать территорию страны. Уже на следующий день, 13 мая, официальный Ереван обратился в ОДКБ, однако самое большее, что сделала военно-политическая структура под руководством России за последние месяцы, - это лишь обсуждение сложившейся на границе Армении ситуации.

За обсуждениями последовало заявление генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в начале этого месяца о том, что происходящее на армяно-азербайджанской границе является «пограничным инцидентом» и не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне.

После этого впервые в истории ОДКБ высокопоставленный представитель государства-члена организации публично раскритиковал генерального секретаря организации. Тогдашний секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ответил Засю, выразив обеспокоенность в связи с его заявлением и призвав к сдержанности в формулировках на уровне секретариата ОДКБ.

На прошлой неделе в интервью Радио Азатутюн посол Франции в Армении Жонатан Лакот заявил, что Франция готова обсудить сотрудничество с Арменией в сфере обороны.