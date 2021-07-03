В ОДКБ рассматривают ситуацию на юге Армении как пограничный инцидент с Азербайджаном

Об этом заявил журналистам генеральный секретарь организации Станислав Зась, передает ТАСС.

«Надо понимать, что потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии, нападения [на одну из стран-членов]. Здесь же мы имеем дело, по сути, с пограничным инцидентом. Слава богу, жертв там нет, стрельбы там нет. Это пограничный инцидент, его надо решать, и мы за то, чтобы решать его мирным путем», - сказал он.

По оценке генсека ОДКБ, эскалации конфликта не наблюдается. «В принципе сейчас говорить о том, что сейчас там ситуация как-то нарастает, не приходится. Не страдает - это уже хорошо, это уже результат. Впереди много работы именно по вопросу границы, разрешению всех этих спорных моментов, но их нужно решать за столом переговоров», - указал Зась.

Генсек ОДКБ также проинформировал, что после майского обращения Армении организация провела консультации по ситуации в приграничных районах страны. «Такие консультации были проведены на уровне министров обороны, секретарей совбезов, и я контактировал и с министром иностранных дел Армении, и с министром обороны. Обсуждали эту ситуацию. Кроме того, у нас состоялось уже общее обсуждение этой ситуации в ходе проведения СМИД [Совета министров иностранных дел ОДКБ] в Душанбе», - уточнил он.

Зась заверил, что ОДКБ постоянно мониторит обстановку на юге Армении. «Решение о формировании мониторинговой группы не принималось, хотя, конечно же, ситуация отслеживается», - отметил генсек. Организация получает необходимую информацию из многих источников, включая армянскую сторону и российских миротворцев, добавил Зась.