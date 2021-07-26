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Армения

ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции на участках Гегаркуника и Ерасха – МО РА

Здание Минобороны Армении в Ереване

26 июля около 3:30 подразделения Вооруженных сил Азербайджана вновь открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы, сообщает Министерство обороны Армении.

Военное ведомство подчеркивает, что в результате ответных действий огонь был подавлен, с армянской стороны пострадавших нет.

По сообщению Минобороны РА, 26 июля в 11:30 противник нарушил режим прекращения огня и в направлении армянских позиций на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы в Араратской области, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра. Армянская сторона прибегла к ответным действиям, отмечает оборонное ведомство.

Ранее сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что сегодня армянская сторона вновь открыла огонь в направлении нескольких населенных пунктов, расположенных в Кельбаджарском направлении. Аналогичное заявление оборонное ведомство Азербайджана распространило и в воскресенье.

Отметим, что в пятницу в результате перестрелки на данном участке границы с армянской стороны были ранены трое военнослужащих, состояние одного из которых крайне тяжелое, с азербайджанской стороны погиб как минимум один военнослужащий.

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