Перестрелка на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы:армянская сторона сообщает о 3 раненых, азербайджанская - об 1 погибшем

Сегодня около 17:00 вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы, легкие огнестрельные ранения получили трое армянских военнослужащих, сообщает Министерство обороны Армении.

А официальный Баку сообщает, что ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджарском районе, в результате выстрела снайпера погиб азербайджанский военнослужащий.

Военное ведомство Армении опровергает это заявление, заявляя, что на азербайджанских боевых позициях произошла стрельба, которая может быть связана с межличностным инцидентом между азербайджанскими военными. Министерство обороны Армении утверждает, что не принимало ответных мер до того момента, пока вооруженные силы Азербайджана не открыли огонь по армянским позициям.

Министерство обороны Армении решительно осуждает очередную провокацию вооруженных сил Азербайджана, отмечая, что вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.

Этот инцидент был зарегистрирован близ сел Кут и Сотк Варденисского района. По информации главы укрупненной общины Гегамасар Акопа Аветяна, стрельба была интенсивной, двое из троих раненых военнослужащих - контрактники, один - срочник.

«Стрельба была интенсивной. Есть информация о трех раненых, они ранены, но не тяжело», - сказал он.



По словам главы общины, и сейчас на границе неспокойно, азербайджанская сторона продолжает стрелять в направлении нескольких армянских позиций в Куте и Сотке.

На этом участке границы было неспокойно и несколько дней назад. «Сегодня ночью было сравнительно спокойно. Несколько выстрелов мы не считаем стрельбой, это бывает постоянно. Интенсивная стрельба велась несколько дней назад и сегодня началась», - сказал Аветян.

В последние дни сложилась напряженная ситуация и на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы (на границе с Нахичеваном).