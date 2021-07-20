На Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы произошла перестрелка

Со вчерашнего дня вновь обострилась ситуация на Нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы. По данным Минобороны, до 2 часов ночи азербайджанские вооруженные силы продолжали из стрелкового оружия, без применения минометов, обстреливать армянские позиции, дислоцированные на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы.

В результате перестрелки огнестрельное ранение получил глава села Ерасх Радик Огикян. Он, по данным военного ведомства, в тот момент организовывал работу по тушению пожара, вспыхнувшего на местности вследствие действий азербайджанцев.

«Наш сельский староста Радик Огикян был ранен, он понес насос для тушения пожара, помогал тушить, на месте получил осколочное ранение, сейчас его состояние хорошее», - сказал один из жителей села.

По данным Минобороны Азербайджана, в результате перестрелки был ранен азербайджанский военнослужащий. Армянская и азербайджанская стороны обвиняют в обострении ситуации друг друга.

Звуки выстрелов, которые продолжали звучать вчера с позднего вечера до полуночи, в Ерахсе слышали практически все. Сегодня уже в селе выстрелов не слышно.

«Вчера с 7 утра звучали выстрелы низкой интенсивности, раз в 15-20 минут. В конце дня, примерно в 11 часов, и калибр оружия увеличился, и интенсивность стрельбы увеличилась», - сказал один из сельчан.

«Постоянно стреляли, была очень неспокойная ситуация, ну для нас это обычно», - сказал другой житель села.

В селе с трудом вспоминают, когда в последний раз имел место подобный крупный инцидент, говорят, что даже во время 44-дневной войны у них все было мирно.

И сейчас, несмотря на напряженность на границе, они уверяют, что в селе все спокойно, но в последние дни они чувствуют небольшое напряжение. Дети тоже находятся в селе.

«В селе нет паники, нет тревоги, волнений, мы живем повседневной, обычной жизнью», - сказал Радио Азатутюн один из собеседников.

Ситуация на Нахичеванском участке границы обострилась с 14 июля, в результате перестрелки там погиб армянский военнослужащий.