Перестрелка на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы: легкие ранения получили трое армянских военнослужащих

В результате интенсивной стрельбы легкие огнестрельные ранения получили трое военнослужащих Вооруженных сил Армении. Их жизни вне опасности.

«Этому предшествовала стрельба на азербайджанских боевых позициях, которая может быть связана с межличностным инцидентом между азербайджанскими военными. Об этом говорит тот факт, что Министерство обороны Азербайджана в своем сообщении отмечает, что в результате огня, открытого армянской стороной, был убит азербайджанский солдат. Министерство обороны Армении заявляет, что не принимало ответных мер до того момента, пока вооруженные силы Азербайджана не открыли огонь по армянским позициям», - говорится в сообщении армянского военного ведомства.

«Министерство обороны Армении решительно осуждает очередную провокацию вооруженных сил Азербайджана. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - также говорится в сообщении.