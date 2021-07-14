В правящей партии не исключают, что Армен Григорян станет главой МИД

Произведено первое поствыборное политическое назначение: бывший секретарь Совета безопасности Армен Григорян назначен первым заместителем министра иностранных дел. В правящей партии «Гражданский договор» не исключают, что именно Григорян станет главой этого ведомства.

У него нет дипломатического опыта. 38-летний Григорян - член правящей партии «Гражданский договор», он окончил факультет международных отношений Ереванского государственного университета, а затем Американский университет Армении. До того, как после революции стать секретарем Совета безопасности, он координировал электоральные программы в антикоррупционной организации Transparency International.

Через несколько часов после этого решения Никола Пашиняна новоназначенного первого заместителя министра представил аппарату МИД руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян. Он выразил уверенность, что Григорян решит те задачи, которые ставит перед ним правительство.

А Армен Григорян заявил, что это сложный, но почетный этап. «Я убежден, что все вехи, указанные в предвыборной программе партии «Гражданский договор», которые будут отражены в программе правительства, мы совместно воплотим в жизнь», - сказал он.

С 31 мая в Армении нет министра иностранных дел. А новое правительство будет сформировано, когда начнутся полномочия нового Национального собрания и будет избран премьер-министр.

Прощальное заявление бывшего министра иностранных дел Ара Айвазяна было довольно неоднозначным. Он заявил, что уходит, чтобы не было никаких сомнений в том, что МИД может согласиться с некоторыми идеями, инициативами, которые противоречат государственности, национальным и государственным интересам.

Затем именно Армен Григорян обвинил Ара Айвазяна в том, что тот солгал, сказав, что у Еревана нет карт минных полей, и тем самым торпедировал процесс возвращения армянских военнопленных.

За отставкой Айвазяна последовали отставки всех четырех его заместителей, в руководстве остался только один заместитель министра иностранных дел Армен Гевондян, да и то только потому, что его заявление об отставке не было принято. Данная ситуация беспрецедентная в истории независимой Армении.

Член партии «Гражданский договор», депутат Национального собрания Артур Ованнисян не стал отрицать, что Армен Григорян также является их кандидатом на пост министра иностранных дел. Он сказал, что в партии была дискуссия по этому вопросу, в которой он не участвовал, но знает об этом. «Есть сложные процессы, через которые мы должны пройти, да, нам нужны люди, которые в сложных ситуациях могут принимать решения, исходящие из интересов Республики Армения, и реализовывать эти решения», - сказал он.

Впервые с момента прихода к власти Никол Пашинян произвел назначение в МИД в обход дипломатического корпуса. В ответ на вопрос - почему, исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян счел назначение позитивным. «На самом деле есть необходимость в политическом назначении в Министерстве иностранных дел и установлении определенной связи между дипломатическим корпусом и политическим руководством, чтобы устранить разногласия, которые существовали до некоторой степени. Думаю, что в целом это позитивное назначение», – сказал Авинян.

Армен Григорян был одним из немногих должностных лиц, раскритиковавших решение ОДКБ не поддерживать Армению в вопросе пограничной напряженности, посоветовав генеральному секретарю этого военно-политического альянса проявлять сдержанность в формулировках.

Политический комментатор Армен Багдасарян считает, что если Армен Григорян будет назначен министром иностранных дел, произойдут кардинальные изменения: Армения станет проводить прозападную внешнюю политику.

«Учитывая пройденный им политический путь, его многочисленные заявления, думаю, ему было бы очень трудно проводить пророссийскую внешнюю политику. В случае резкого изменения во внешней политике Армении Россия постарается отреагировать максимально болезненно», - сказал Багдасарян.

Армен Багдасарян считает, что опытные сотрудники дипломатического корпуса не согласились бы на кардинальное изменение внешней политики, поэтому Пашинян искал кандидата на пост министра иностранных дел вне МИД.

«Именно поиск и нахождение союзников - главная задача дипломатии. Просто зависимость Армении от России сегодня во всех отношениях, в первую очередь в сфере безопасности, настолько велика, что, думаю, было не столь разумным решением назначить кого-то, кому Россия абсолютно не доверяет. Не следует думать, что это наша вина. Конечно, это не наша вина, мы должны решать нашу кадровую политику, и если Россия так поступит, это вина России. Просто нам нужно было помнить об этих рисках и прежде, чем предпринимать кардинальные изменения, попытаться просчитать, сможем ли мы выйти из этого положения», - сказал политический комментатор.