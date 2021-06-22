Секретарь Совбеза Армении обвинил бывшего главу МИД в торпедировании процесса возвращения пленных

Об этом он заявил в интервью Радио Азатутюн во вторник.

«До 27 мая вопрос пленных долго не решался. А когда г-н Айвазян подал в отставку, вопрос пленных очень быстро решился. Будучи должностным лицом, г-н Айвазян говорил нашим партнерам, что карт заминированных полей, которые мы уже передали, у нас нет. И когда г-н Айвазян подал в отставку, создалась возможность решить этот вопрос», - заявил Григорян.

По его словам, Айвазян не только лгал, но и торпедировал процесс возвращения пленных. «У него не было желания решать вопросы безопасности Армении. У него было больше желание создавать проблемы для нашей политической команды. Он оставил должность, можно сказать, в момент, когда находился на поле боя, он торпедировал нашу возможность решать вопросы», - отметил Григорян.

«У вас не возникает вопроса, почему проблема не решалась долгое время, не решалась в течение месяцев, а после только, как он подал в отставку, в течение двух недель, когда он уже перестал участвовать в переговорах, вопрос разрешился?» - отметил секретарь Совбеза Армении.