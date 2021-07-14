Перестрелка на Ерасхском участке границы: с армянской стороны - один погибший, с азербайджанской – один раненый

В результате перестрелки на Ерасхском участке границы с Нахичеваном погиб армянский военнослужащий. По данным Минобороны Армении, инцидент произошел утром примерно в 10:30, когда подразделения Вооруженных сил Азербайджана с целью продвижения боевых позиций попытались провести укрепительные работы с применением инженерной техники. После того, как армянская сторона предприняла ряд мер, чтобы вынудить прекратить указанные работы, азербайджанские военные открыли прицельный огонь по армянским позициям.

«После ответных действий армянской стороны, направленных на прекращение указанных работ, азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении армянских позиций. В результате начавшейся перестрелки смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий ВС РА. Потери есть и у азербайджанской стороны», - говорится в сообщении Минобороны РА.

Позже Минобороны Армении сообщило имя погибшего военнослужащего- контрактника. Это 38-летний рядовой Самвел Гагикович Алавердян.

Военное ведомство Армении решительно осуждает очередную провокацию азербайджанской стороны и предупреждает, что они удостоятся жесткого противодействия. «Всю ответственность за дальнейшее обострение обстановки несет военно-политическое руководство Азербайджана», - говорится в заявлении Минобороны РА.

А азербайджанская сторона ответственность за произошедшее возлагает на армянскую сторону. Согласно Минобороны Азербайджана, армянская сторона из стрелкового оружия различного калибра обстреляла позиции азербайджанской армии в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики, вследствие чего был ранен азербайджанский военнослужащий.

Нахичеванский участок армяно-азербайджанской границы уже долгое время был относительно спокойным, здесь в последний раз азербайджанскими ВС был сбит российский вертолет МИ-24. Это произошло 9 ноября прошлого года, в последний день 44-дневной войны. После войны ситуация остается напряженной на Сюникском и Гегаркуникском участках армяно-азербайджанской границы. Уже два месяца, как вооруженные силы Азербайджана пересекли границу Армении в Гегаркуникском и Сюникском направлениях и не покидают территорию страны. На границе периодически регистрируются инциденты, в Гегаркунике шесть армянских военнослужащих попали в плен, один армянский военнослужащий был убит.

Политолог Арег Кочинян видит несколько причин того, почему азербайджанская сторона сейчас обостряет ситуацию на Нахичеванском участке границы. «Я связываю это обострение с соответствующей нотой МИД после визита [послов] в Шуши, то есть на дипломатическом уровне я вижу здесь связь. Так Азербайджан попытался ответить на эту ноту. Второй слой: Азербайджан будет периодически пытаться находить такие точки, которые остаются за рамками контроля российского миротворческого контингента, и наносить там удары, чтобы не попадаться или снизить уровень своей ответственности. И в-третьих, наиболее глубоким и глобальным является следующее: Азербайджан, на мой взгляд, взял на вооружение политику максимального снижения нашего сопротивления», - сказал Кочинян.