Инцидент на участке Ерасха армяно-азербайджанской границы: погиб армянский военнослужащий, потери есть и у азербайджанской стороны

Согласно сообщению, подразделения ВС Азербайджана с целью продвижения боевых позиций попытались провести укрепительные работы с применением инженерной техники. После того, как армянская сторона предприняла ряд мер, чтобы вынудить прекратить указанные работы, азербайджанские военные открыли прицельный огонь по армянским позициям. В результате начавшейся перестрелки смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий ВС РА. Потери есть и у азербайджанской стороны.
«Министерство обороны Армении решительно осуждает очередную провокацию азербайджанской стороны и предупреждает, что они удостоятся жесткого противодействия. Всю ответственность за дальнейшее обострение обстановки несет военно-политическое руководство Азербайджана», - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Армении.
Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, утверждает, что армянская сторона обстреляла позиции азербайджанской армии в направлении Нахичевана, вследствие чего был ранен азербайджанский военнослужащий, он госпитализирован. Согласно азербайджанской стороне, после их «ответного огня» ситуация на данном направлении стабильна.
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