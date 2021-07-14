Инцидент на участке Ерасха армяно-азербайджанской границы: погиб армянский военнослужащий, потери есть и у азербайджанской стороны

Согласно сообщению, подразделения ВС Азербайджана с целью продвижения боевых позиций попытались провести укрепительные работы с применением инженерной техники. После того, как армянская сторона предприняла ряд мер, чтобы вынудить прекратить указанные работы, азербайджанские военные открыли прицельный огонь по армянским позициям. В результате начавшейся перестрелки смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий ВС РА. Потери есть и у азербайджанской стороны.

«Министерство обороны Армении решительно осуждает очередную провокацию азербайджанской стороны и предупреждает, что они удостоятся жесткого противодействия. Всю ответственность за дальнейшее обострение обстановки несет военно-политическое руководство Азербайджана», - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства Армении.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, утверждает, что армянская сторона обстреляла позиции азербайджанской армии в направлении Нахичевана, вследствие чего был ранен азербайджанский военнослужащий, он госпитализирован. Согласно азербайджанской стороне, после их «ответного огня» ситуация на данном направлении стабильна.