Страны-сопредседатели Минской группы не признают Шуши частью Азербайджана - аналитики

По мнению МИД Карабаха, «организация 10 июля 2021 года азербайджанскими властями визита на оккупированные территории Республики Арцах, включая город Шуши, сотрудников зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане», является попыткой Азербайджана «закрепить итоги агрессивной войны, развязанной им 27 сентября 2020 года при участии Турции и боевиков из международных террористических и экстремистских организаций против Республики Арцах».

Подчеркнув, что «территории Республики Арцах, включая город Шуши, захваченные Азербайджаном при поддержке Турции и международных террористов в ходе 44-дневной войны, согласно нормам международного права, являются временно оккупированными территориями», МИД Карабаха заключил: «Город Шуши является неотъемлемой частью Арцаха как в территориальном, так и в культурном, экономическом и историческом аспектах. Любая попытка его отторжения является грубым нарушением территориальной целостности Республики Арцах. Восстановление территориальной целостности Республики Арцах и обретение Арцахом международной правосубъектности являются непременными условиями достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта и установления прочного мира в регионе. Призываем страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпринять все необходимые шаги, направленные на возобновление переговорного процесса с целью окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта».

Послы 46 стран, аккредитованных в Баку, по приглашению правительства Азербайджана посетили Шуши 9-10 июля. Однако послы США, Франции и России - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, занимающейся урегулированием карабахской проблемы, отказались от участия в поездке. Посольства США и Франции в Баку также отказались объяснить азербайджанским СМИ, почему послы не посетили Шуши. На аналогичный запрос посольство России в Баку пока не ответило.

9-10 июля посетить Шуши отказался также посол Великобритании в Азербайджане. В ответ на запрос Радио Азатутюн посольство Великобритании в Армении подтвердило, что ни один представитель посольства Великобритании в Баку не принял участия в организованном правительством Азербайджана визите в Нагорный Карабах 9-10 июля.

По словам руководителя Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степана Григоряна, подобным шагом Вашингтон, Париж и Москва показывают, что не признают Шуши частью Азербайджана. «Для меня очевидно, что три страны-сопредседателя - Франция, США и Россия - не приняли участия, так как вопрос Нагорного Карабаха не решен. Вторая причина в том, что они считают Шуши и Гадрут неотъемлемой частью Нагорного Карабаха», - сказал Григорян.

По мнению эксперта по военно-политическим вопросам Арега Кочиняна, таким образом державы публично заявляют, что карабахский конфликт вовсе не урегулирован, как это то и дело заявляет президент Азербайджана Ильхам Алиев после 44-дневной войны. «И здесь на самом деле, так сказать, открывается новый этап текущих процессов. Я надеюсь, что мы успеем принять участие в этом этапе. Для того, чтобы принять в нем участие, мы должны сформировать правительство и, что очень важно в этом вопросе, сформировать МИД и его руководящий состав и начать широкомасштабную работу по восстановлению формулы Минской группы и выходу к нормальному процессу переговоров по этой формуле. Так что могу сказать, что сопредседательство Минской группы, фактически, дало Армении шанс вернуться в процесс и реорганизовать дипломатический, политический процесс вокруг арцахской проблемы», - сказал Кочинян.

И Степан Григорян, и Арег Кочинян посчитали упущением внешней политики Армении то, что Азербайджан смог организовать подобный визит послов более 40 стран в Шуши.