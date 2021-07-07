Ведутся обсуждения о расширении присутствия российских пограничников на армяно-азербайджанской границе – посол РФ

Дипломат воздержался от подробностей о том, какие договоренности достигнуты на данный момент после предложения и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить на границе наблюдателей.

«Вы знаете, российские пограничники уже находятся в Сюнике. На участках армяно-азербайджанской границы размещены посты российских пограничников, которые содействуют тому, чтобы ситуация была спокойной, стабильной», - сказал Копыркин, отметив, что очень важно, чтобы местные жители чувствовали себя в безопасности в новых непривычных условиях.

«Да, по вопросам расширения присутствия идут предметные обсуждения, консультации, в том числе, и в практическом плане. Я думаю, что все будет определяться интересами безопасности Армении, обеспечения стабильности на границе и реализацией договоренностей, достигнутых в трехстороннем формате», - отметил Копыркин.

Посол, участвовавший в открытии «Русского центра» в Армавире, коснулся также вопроса удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных. Он сказал, что работы, ведущиеся в этом направлении, будут продолжены.

3 июля в Армению вернулись еще 15 армянских пленных. Они были взяты в плен в селе Хцаберд Нагорного Карабаха после подписания трехстороннего заявления по итогам 44-дневной войны. Таким образом, общее число возвращенных в Армению армянских пленных составляет 103 человека.

По словам российского посла, вопрос возвращения всех армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане, является одним из основных приоритетов российского руководства и российских миротворческих сил.

«Доказательством этого являются предпринимаемые нами шаги. Наша позиция по этому вопросу известна. Мы с самого начала заявили, что пленников следует обменивать по принципу «все на всех». Мы постараемся решить эту проблему так, как это возможно», - сказал Копыркин.

Проникновение азербайджанских войск на территорию Армению как минимум по трем направлениям в мае этого года генеральный секретарь ОДКБ недавно назвал «пограничным инцидентом» и заявил, что заявление Армении, направленное в ОДКБ полтора месяца назад, не подпадает под положения устава организации. Затем последовал телефонный разговор между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и секретарем ОДКБ Станиславом Засем, в ходе которого Григорян выразил убежденность, что сложившуюся ситуацию нельзя назвать инцидентом, и заявил о необходимости проявлять сдержанность в формулировках на уровне секретариата ОДКБ.

Григорян также подчеркнул, что целесообразно организовать визит секретариата ОДКБ для ознакомления с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Посол не стал комментировать заявление генсека ОДКБ и приглашение Григоряна, но сказал, что в начале лета был на границе в Сюнике и продолжит держать этот вопрос в центре внимания.

«В начале июня я побывал в Сюникской области. Я встречался и с армянскими, и с российскими пограничниками. Этот вопрос и впредь будет в центре нашего внимания. Безопасность, стабильность, исключение эскалации - это важные аспекты нашего сотрудничества», - сказал он.