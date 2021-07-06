Азербайджанцы спровоцировали перестрелку в приграничном районе Гегаркуникской области - представитель Генштаба

«С армянской стороны один военнослужащий получил легкое ранение. По нашим данным, у азербайджанской стороны двое раненых», - добавил Асатрян.

Около двух месяцев назад азербайджанские вооруженные силы перешли границу в направлении Сюникской и Гегаркуникской областей и до сих пор не покинули территорию Армении. За этот период между армянскими и азербайджанскими военными периодически происходили инциденты.

25 мая армянские позиции в приграничном районе Верин Шоржа были обстреляны азербайджанской стороной, один армянский военнослужащий погиб, еще шестеро попали в плен.

На днях, через полтора месяца после обращения официального Еревана, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил, что обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является «пограничным инцидентом» и не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне.

«Надо понимать, что потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии, нападения [на одну из стран-членов]. Здесь же мы имеем дело, по сути, с пограничным инцидентом. Слава богу, жертв там нет, стрельбы там нет. Это пограничный инцидент, его надо решать, и мы за то, чтобы решать его мирным путем», - сказал Станислав Зась.

Из Еревана Зася призвали к сдержанности, пригласив представителей ОДКБ ознакомиться с ситуацией на месте.

За этот период жители приграничных районов, проживающие рядом с вооруженными азербайджанцами, также столкнулись с различными проблемами и лишились пастбищ.

Сегодня на армяно-азербайджанской границе произошел еще один инцидент. По словам главы общины Тех Сюникской области Нерсеса Шадунца, рано утром три коровы пастуха села Хнацах пересекли границу, и азербайджанские пограничники забрали скот. После нескольких часов переговоров животные были возвращены.