Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Азербайджанцы спровоцировали перестрелку в приграничном районе Гегаркуникской области - представитель Генштаба

Азербайджан в приграничном районе села Верин Шоржа Гегаркуникской области спровоцировал перестрелку. Об этом сообщил «Арменпресс» представитель Генштаба Вооруженных сил Армении, полковник Самвел Асатрян.

«С армянской стороны один военнослужащий получил легкое ранение. По нашим данным, у азербайджанской стороны двое раненых», - добавил Асатрян.

Около двух месяцев назад азербайджанские вооруженные силы перешли границу в направлении Сюникской и Гегаркуникской областей и до сих пор не покинули территорию Армении. За этот период между армянскими и азербайджанскими военными периодически происходили инциденты.

25 мая армянские позиции в приграничном районе Верин Шоржа были обстреляны азербайджанской стороной, один армянский военнослужащий погиб, еще шестеро попали в плен.

На днях, через полтора месяца после обращения официального Еревана, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил, что обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является «пограничным инцидентом» и не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне.

«Надо понимать, что потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии, нападения [на одну из стран-членов]. Здесь же мы имеем дело, по сути, с пограничным инцидентом. Слава богу, жертв там нет, стрельбы там нет. Это пограничный инцидент, его надо решать, и мы за то, чтобы решать его мирным путем», - сказал Станислав Зась.

Из Еревана Зася призвали к сдержанности, пригласив представителей ОДКБ ознакомиться с ситуацией на месте.

За этот период жители приграничных районов, проживающие рядом с вооруженными азербайджанцами, также столкнулись с различными проблемами и лишились пастбищ.

Сегодня на армяно-азербайджанской границе произошел еще один инцидент. По словам главы общины Тех Сюникской области Нерсеса Шадунца, рано утром три коровы пастуха села Хнацах пересекли границу, и азербайджанские пограничники забрали скот. После нескольких часов переговоров животные были возвращены.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG