«Абсурдную клевету не комментирую» - экс-глава МИД об обвинениях Армена Григоряна

В ответ на запрос NEWS.am он назвал их «абсурдной клеветой».

«Я не комментирую абсурдные выпады и клевету. Все задокументировано, записано, кто чем занимался все это время. Напомню, что за неделю до моей отставки премьер-министр на заседании правительства высоко оценил эффективную работу МИД», - сказал Айвазян.

Напомним, что в интервью Радио Азатутюн секретарь Совета безопасности обвинил Айвазяна в торпедировании и лжи по вопросу возвращения пленных.

«До 27 мая вопрос пленных долго не решался. А когда г-н Айвазян подал в отставку, вопрос пленных очень быстро решился. Будучи должностным лицом, г-н Айвазян говорил нашим партнерам, что карт заминированных полей, которые мы уже передали, у нас нет. И когда г-н Айвазян подал в отставку, создалась возможность решить этот вопрос», - в частности, заявил Григорян.