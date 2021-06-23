Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

«Абсурдную клевету не комментирую» - экс-глава МИД об обвинениях Армена Григоряна

Ара Айвазян

Бывший министр иностранных дел Армении Ара Айвазян не стал комментировать заявления, сделанные секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном в интервью Радио Азатутюн.

В ответ на запрос NEWS.am он назвал их «абсурдной клеветой».

«Я не комментирую абсурдные выпады и клевету. Все задокументировано, записано, кто чем занимался все это время. Напомню, что за неделю до моей отставки премьер-министр на заседании правительства высоко оценил эффективную работу МИД», - сказал Айвазян.

Напомним, что в интервью Радио Азатутюн секретарь Совета безопасности обвинил Айвазяна в торпедировании и лжи по вопросу возвращения пленных.

«До 27 мая вопрос пленных долго не решался. А когда г-н Айвазян подал в отставку, вопрос пленных очень быстро решился. Будучи должностным лицом, г-н Айвазян говорил нашим партнерам, что карт заминированных полей, которые мы уже передали, у нас нет. И когда г-н Айвазян подал в отставку, создалась возможность решить этот вопрос», - в частности, заявил Григорян.

Смотрите комментарии (1)

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG