Ванецян проголосовал за «безопасную Армению»

«Я проголосовал во имя достойной, процветающей, безопасной Армении, во имя нашей великой родины, во имя будущего Арцаха и Армении, потому что я сказал, что сегодня проходят не просто выборы, сегодня делается выбор между существованием и несуществованием Армении», - после голосования сказал журналистам Ванецян.

Отметим, что в выборах уже приняли участие кандидат на пост премьер-министра от партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, кандидат на пост премьер-министра от блока «Айастан» («Армения») Роберт Кочарян и кандидат на пост премьер-министра от партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

В досрочных парламентских выборах в Армении участвуют 21 партия и 4 партийных блока.