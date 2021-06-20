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Политика

Ванецян проголосовал за «безопасную Армению»

Артур Ванецян, Ереван, 20 июня 2021 г.

Кандидат в премьер-министры от блока «Честь имею» Артур Ванецян проголосовал на досрочных парламентских выборах за «безопасную Армению».

«Я проголосовал во имя достойной, процветающей, безопасной Армении, во имя нашей великой родины, во имя будущего Арцаха и Армении, потому что я сказал, что сегодня проходят не просто выборы, сегодня делается выбор между существованием и несуществованием Армении», - после голосования сказал журналистам Ванецян.

Отметим, что в выборах уже приняли участие кандидат на пост премьер-министра от партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, кандидат на пост премьер-министра от блока «Айастан» («Армения») Роберт Кочарян и кандидат на пост премьер-министра от партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

В досрочных парламентских выборах в Армении участвуют 21 партия и 4 партийных блока.

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