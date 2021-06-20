В Армении проходит голосование на досрочных парламентских выборах

Голосование началось в 8:00 по местному времени и проходит на более чем 2000 избирательных участков по всей стране.

В выборах участвуют 21 партия и четыре блока.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении является кандидатом в премьер-министры от партии «Гражданский договор». Основным соперником правящей партии считается блок «Айастан» («Армения»), который возглавляет бывший президент Армении Роберт Кочарян.

В выборах также участвуют следующие партии и блоки:

Партия «Справедливая Армения»,

Партия «Армянский национальный конгресс»,

Национально-христианская партия «Зартонк» («Пробуждение»),

Партия «Свобода»,

Блок «Честь имею»,

Партия «Единая Родина»,

Партия «Всеармянская национальная государственность»,

Партия «Просвещенная Армения»,

Партия «Наш дом – Армения»,

Партия «Республика»,

Партия «Армянская родина»,

Блок «Свободная Родина»,

Партия «Процветающая Армения»,

Демократическая партия Армении,

Партия «Национально-консервативное движение 5165»,

Социал-демократическая партия «Решение гражданина»,

Блок «Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян»,

Партия «Национальная повестка»,

Партия «Подъем»,

Партия «Либеральная»,

Европейская партия Армении,

Партия «Национально-демократический полюс»,

Партия «Суверенная Армения».

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать как минимум 5% голосов от числа принявших участие в голосовании избирателей, блокам – 7%.

Согласно полиции, в списки избирателей на текущих досрочных выборах включено 2 миллиона 578 тысяч 678 граждан.

Голосование продлится до 20:00.