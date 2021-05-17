Переговоры, начатые после вторжения Азербайджана в Сюникскую и Гегаркуникскую области, сегодня не возобновились. Об этом на брифинге с журналистами в Горисе заявил депутат правящей фракции «Мой шаг» парламента Армении Армен Хачатрян, добавив, что переговоры еще не завершены.

Уже в ходе заседания Совета безопасности исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что переговоры по вопросу границ продолжатся 19 мая.

Вчерашние переговоры депутат от правящей силы назвал «результативными», не уточнив, однако, о чем конкретно идет речь.

«Не хочу раскрывать подробности о том, в чем заключается результативность. В любом случае, вчерашние переговоры закончились результативно. Думаю, Минобороны в ближайшее время предоставит информацию об этом», - заявил депутат правящей фракции.

В то же время Хачатрян призвал «всех официальных лиц, бывших, нынешних, военных, занимающих и занимавших посты, не публиковать известную им информацию, даже если они убеждены, что это правда, поскольку на данном этапе переговорного процесса, в этой напряженной ситуации нельзя распространять информацию, которая может полностью изменить исход всего на 180 градусов».

Кстати, Армен Хачатрян подтвердил информацию о том, что в переговорах лично участвует командующий российскими миротворческими войсками в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов.

До того, как переговоры были прерваны, и. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем. Арутюнян отметил, что с учетом того факта, что азербайджанские вооруженные силы находятся под полным контролем армянских подразделений, а также того факта, что крупные силы сосредоточены по обе стороны границы, если ситуация не решится быстро, последствия могут быть непредсказуемыми.

Исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян снова находится в городе Горис. В последние дни он время от времени посещает Сюник. С какими функциями - в его офисе комментировать отказываются. Авинян вчера поздно вечером отказался отвечать на наши вопросы о сложившейся ситуации.

Сегодня мы побеседовали с жителями Гориса. Здесь люди тоже неспокойны. Они ждут результатов переговоров.