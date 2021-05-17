По словам депутата правящей фракции, вчерашние переговоры по границе закончились результативно

«Я столько могу сказать, не хочу раскрывать подробности о том, в чем заключается результативность. В любом случае, вчерашние переговоры закончились результативно. Думаю, Минобороны в ближайшее время предоставит информацию об этом», - заявил депутат правящей фракции.

«Повторяю, завершение вчерашних переговоров было результативно. Однако должен сказать, что переговоры должны быть продолжены, проблема все еще есть, направление решения этих проблем находится в этих переговорах», - подчеркнул Хачатрян.

«Переговоры еще не завершены. Просто сегодня, по моей информации, переговоров не будет. Однако то, что переговоры не завершены и будут продолжаться, это однозначно», - продолжил он.

В то же время Хачатрян призвал «всех, всех официальных лиц, бывших, нынешних, военных, занимающих и занимавших посты, не публиковать известную им информацию, даже если они убеждены, что это правда, поскольку на данном этапе переговорного процесса, в этой напряженной ситуация нельзя распространять информацию, которая может полностью изменить исход всего на 180 градусов».

Депутат правящей фракции подтвердил, что во вчерашних переговорах принимал участие командующий российскими миротворческими силами в Карабахе генерал Рустам Мурадов.

Официальный Ереван сообщает, что с 12 мая азербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию Республики Армения как минимум в трех направлениях, фактически укрепившись на глубине нескольких километров. В связи с ситуацией на границе с Азербайджаном Армения официально обратилась в ОДКБ, а также к президенту России с просьбой о военной помощи.

Страны-сопредседатели Минской группы США и Франция потребовали от Азербайджана вывода войск с суверенной территории Армении.

Между тем, официальный Баку заявляет, что азербайджанская армия «просто занимает свои позиции».

Между сторонами ведутся переговоры.