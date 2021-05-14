Вчера азербайджанцы добились определенного продвижения на участках Верин Шоржа и Кут Гегаркуникской области - губернатор

«Сейчас ситуация похожа на ситуацию в Сюнике: они на нашей территории. Ведется соответствующая работа, и мы ждем результата переговоров, чтобы понять, какой будет исход», - сказал губернатор.
На вопрос, на сколько километров проникли азербайджанцы вглубь территории Армении, Саносян ответил: «Кажется, у нас самое большое расстояние, на которое они продвинулись вперед, находится на участке Кут, около 2 километров, на других участках намного меньше, скажем, 100 200, 300 метров».
Напомним, что 12 мая, когда стало известно, что вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Армении и углубились на 3,5 километра в районе озера Сев лич (Черного озера) в Сюникской области, появились слухи о том, что азербайджанцы также продвинулись примерно на 3 километра на участке Верин Шоржа Варденисского района. Губернатор Гегаркуника тогда сказал, что напряженности нет, государственная граница сохранена.
Саносян сегодня пояснил: «12 мая они проводили работы только на трех-четырех позициях в Верин Шоржа, это были места, где они не дислоцировались зимой и пришли, чтобы дислоцироваться. Учитывая, что нужно быть внимательными, чтобы они не дислоцировались в других местах, наши войска работали с ними, на некоторых участках были разногласия, вроде бы все наладилось, они отошли, и остался один участок, где был спорный вопрос, договорились, что утром они уйдут оттуда. Речь идет о 12 мая. Вчера утром мы ждали, что они уйдут с этого участка, но днем здесь началось повторение сюникского сценария․ Вчера на участке Верин Шоржа и Кут под видом позиционных работ они добились определенного продвижения, на это отреагировал наш корпус, на этом участке наши силы были еще больше сосредоточены».
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