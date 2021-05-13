В Гегаркунике государственная граница сохранена, напряжения нет - губернатор

Государственная граница на участке Гегаркуникской области сохранена, напряженности нет, сегодня на брифинге с журналистами заявил губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян, касаясь распространенных вчера слухов.

Вчера, когда стало известно, что вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Армении и углубились на 3,5 километра в районе озера Сев лич в Сюникской области, распространились слухи о том, что азербайджанцы продвинулись примерно на 3 километра и на участке Верин Шоржа Варденисского района Гегаркуникской области.

«На некоторых участках противник не произвел процесс развертывания, сейчас погодные условия изменились, они проводят процесс развертывания, а наши вооруженные силы следят за этим. Рельеф там настолько сложный, что непросто сориентироваться с линией границы, чтобы они не продвинулись вперед с мест дислокации, - сегодня пояснил Саносян, продолжив: - Линия границы только в двух местах проходила по склону, где наши утверждали, что они должны отойти, что затем было урегулировано, они отошли».

На уточняющий вопрос, кто сейчас контролирует эти спорные территории, Саносян ответил: «И они, и мы засели вдоль линии границы».

По его словам, «на границе нет абсолютно никакой напряженности». «Я вчера несколько часов находился на участке Верин Шоржа, где ведутся эти работы, наши вооруженные силы присутствуют, работают, есть карты. Это тот же процесс, что был в ноябре-декабре, всего лишь на некоторых участках из-за сложного рельефа он не завершился», - сказал губернатор Гегаркуникской области.