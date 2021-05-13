«Каждый день пребывания нынешнего режима у власти увеличивает угрожающие Армении и Арцаху опасности» - реакция оппозиции

Войска противника вчера беспрепятственно перешли государственную границу Армении, вошли в Сюник, продвинулись более чем на 3 километра и оккупировали территорию озера Сев лич (Черного озера). Шагом властей Армении должно было быть пленение и заключение под стражу врага, посягнувшего на суверенитет государства, заявляет руководитель оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

Если власть не делает этот шаг, возникает вопрос: есть у нас власть, способная защитить территориальную целостность Армении или нет? У нас ее нет, сказал Марукян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян не знает, как противник беспрепятственно перешел границу Армении, углубился на несколько километров, он только сейчас должен обсудить это. Пока он предлагает, чтобы азербайджанцы как пришли, так и ушли. Они не уходят. Пашинян оценивает ситуацию как кризисную, говорит о разных сценариях развития событий. Но, похоже, у него нет сценария обсуждения ситуации с оппозиционными силами. Оппозиционный депутат говорит, что они получают информацию из новостей, должны проанализировать и понять, что на самом деле происходит.

«Если власть не в состоянии защитить территориальную целостность Армении, она должна сказать: придите и помогите, сделайте что-нибудь, а если не способна на это, должна уйти», - сказал Эдмон Марукян.

Глава оппозиционной парламентской фракции подчеркивает, что проблема не только в Сюнике, после трехстороннего заявления есть и другие позиции на границе с Азербайджаном, которые и через шесть месяцев после войны не защищены. Так и должно было быть, потерпевшая поражение власть не способна обеспечить безопасность государства, защитить границы, считает Марукян.

«Прошли месяцы, и у меня сложилось впечатление, что люди забыли, почему мы требовали отставки власти. Вот поэтому требовали. Они же говорят: нет, не требуйте, мы в состоянии. Теперь каждый день мы на примерах видим, что они не в состоянии. Теперь если противник видит, что там, где нет войск, он может продвинуться на 3 км, 2 км, 4 км, это системная проблема, это не единичная проблема, а системная. У нас есть системный ответ или нет? Если войска, пересекшие твою границу, попадут в плен, в следующий раз они не будут пытаться пересечь твою границу», - сказал Марукян.

На вопрос, почему азербайджанские военные не берутся в плен, он ответил: «У меня нет ответа на этот вопрос, поэтому я не могу ничего сказать, пока не узнаю».

Эти инциденты по нарушению территориальной целостности Армении содержат риски эскалации, в направлении предотвращения, нейтрализации которых действующие власти не предпринимают необходимых шагов, заявляют в офисе третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

«Каждый день пребывания нынешнего режима у власти увеличивает угрожающие Армении и Арцаху и в целом армянскому народу опасности.

События получили подобный ход из-за преступного бездействия капитулянтских властей Армении, неверной оценки ими обстановки, возникшего в системах государственного управления и безопасности глубокого кризиса и разрушительных результатов недавней Арцахской войны.

Азербайджан расширяет применяемый для давления на Армению инструментарий и подготавливает благодатную почву для ожидания новых уступок от армянской стороны, предъявления ей новых требований», - говорится в заявлении.

По мнению офиса Сержа Саргсяна, режим Пашиняна не владеет ни внутренним, не внешним инструментариями сохранения территориальной целостности Армении и восстановления суверенитета государства.