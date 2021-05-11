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Армения

ЦИК утвердила график мероприятий по проведению досрочных выборов

На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении утвердила график основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных парламентских выборов 20 июня.

Период предвыборной кампании начнется 7 июня и продлится до 24:00 18 июня.

Крайний срок подачи заявлений о самоотводе кандидатов, партий или партий-членов блоков - 18:00 10 июня, сообщил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

Напомним, вчера президент страны Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального собрания и назначении выборов.

Напомним, сегодня Национальное Собрание во второй раз за две недели не избрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Таким образом, Национальное собрание седьмого созыва, согласно договоренности, достигнутой ранее между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями, силой закона было распущено. Однако этот парламент будет продолжать функционировать до избрания нового парламента.

25 апреля Пашинян подал в отставку, чтобы в соответствии с договоренностью, достигнутой с оппозиционными политическими силами, парламент дважды не избирал нового премьер-министра и в стране были организованы внеочередные парламентские выборы.

В соответствии с Конституцией, для проведения внеочередных выборов необходимо, чтобы парламент был распущен. А для роспуска парламента необходимо, чтобы парламент дважды в течение двух недель не смог избрать премьер-министра.

Первое заседание парламента по вопросу избрания премьер-министра состоялось 3 мая, и, в соответствии с договоренностью, парламент тогда не избрал единственного кандидата Никола Пашиняна.

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