Президент подписал указ о назначении парламентских выборов на 20 июня

Напомним, сегодня Национальное Собрание во второй раз за две недели не избрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Таким образом, Национальное собрание седьмого созыва, согласно договоренности, достигнутой ранее между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями, силой закона было распущено. Однако этот парламент будет продолжать функционировать до избрания нового парламента.

25 апреля Пашинян подал в отставку, чтобы в соответствии с договоренностью, достигнутой с оппозиционными политическими силами, парламент дважды не избирал нового премьер-министра и в стране были организованы внеочередные парламентские выборы.

В соответствии с Конституцией, для проведения внеочередных выборов необходимо, чтобы парламент был распущен. А для роспуска парламенте необходимо, чтобы парламент дважды в течение двух недель не смог избрать премьер-министра.

Первое заседание парламента по вопросу избрания премьер-министра состоялось 3 мая, и, в соответствии с договоренностью, парламент тогда не избрал единственного кандидата Никола Пашиняна.