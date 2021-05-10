Пашинян во второй раз подряд не был избран премьером, парламент Армении распущен

Как и в ходе предыдущего заседания 3 мая, согласно договоренности между парламентским большинством и двумя оппозиционными фракциями, парламент вновь не избрал Пашиняна на пост главы правительства.

Представленное блоком «Мой шаг» парламентское большинство воздержалось при голосовании.

За и против кандидатуры Пашиняна проголосовало по одному депутату, 76 депутатов воздержались.

В соответствии с Конституцией, поскольку парламент дважды в течение двух недель не смог избрать премьер-министра, то он распускается и назначаются досрочные выборы.

Согласно политической договоренности от 18 марта, Пашинян подал в отставку 25 апреля. Ожидается, что досрочные парламентские выборы в Армении будут назначены на 20 июня. При этом, Пашинян продолжит исполнять обязанности премьер-министра. Парламент также будет продолжать свою деятельность до избрания нового парламента.