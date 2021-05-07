«Единственным способом предотвратить угрозу воспроизводства режима Пашиняна стало бы формирование блока трех экс-президентов - Тер-Петросян

Первый президент Армении, лидер партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Тер-Петросян предпринял вторую попытку участия в предстоящих внеочередных парламентских выборах в блоке с бывшими президентами страны, но вновь безрезультатно.

Предложение Тер-Петросяна о блоке со вторым и третьим президентами Армении второй президент Роберт Кочарян категорически отверг, после чего 1 мая Тер-Петросян встретился с третьим президентом Сержем Саргсяном, возглавляющим Республиканскую партию Армении (РПА), и предложил ему участвовать в выборах блоком АНК-РПА, но Саргсян отклонил это предложение.

Тер-Петросян сегодня опубликовал текст заявления, которое предлагал принять экс-президентам:

«С учетом:

острой необходимости восстановления душевного равновесия нашего народа после войны,

необходимости деэскалации напряженной внутриполитической ситуации, уклонения от дальнейшего углубления слова ненависти и столкновений,

болезненного стремления власти, которая зарегистрировала провалы во всех сферах государственного управления за три года своей деятельности, воспроизвестись любой ценой и очевидных разрушительных последствий этого,

цели сформированного вторым президента Армении блока, не столько обусловленной интересами страны, сколько чисто реваншистскими мотивами,

а также общенационального ожидания формирования в Армении новой власти, отвечающей требованиям момента, и общественной солидарности,

заявляем, что, независимо от принципиальных разногласий и острых противоречий в прошлом, осознавая ответственность за судьбу страны, не претендуя на то, чтобы занять какую-либо должность в новой системе власти, мы примем участие в предстоящих выборах по списку под названием «Альянс национального согласия.

Уверены, что эта инициатива удостоится положительного отклика всего армянства и международного сообщества.

После официального объявления о начале избирательного процесса и публикации списка блока мы проведем пресс-конференцию.

Мы представляем себе свою будущую роль в политической жизни страны исключительно в статусе советников по вопросам международных отношений, а также в сфере безопасности, назначаемых премьер-министром на добровольной основе».

Тер-Петросян в случае как первого, так и второго предложения подчеркнул, что бывшие президенты не будут претендовать на власть, их роль в политической жизни страны будет исключительно в статусе советников по вопросам международных отношений, а также в сфере безопасности, назначаемых премьер-министром на добровольной основе.

Лидер АНК пояснил, что, рассекречивая как трехстороннее, так и двустороннее заявление, преследовал только одну цель: оказать общественное давление на второго и третьего президентов, все еще не исключая вероятности формирования альянса, и получил положительные отклики. «Бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян были вдохновлены идеей трехстороннего союза и приложили большие усилия для ее реализации», - заявил сегодня Левон Тер-Петросян.

«Кто бы что ни говорил, единственным способом предотвратить угрозу воспроизводства преступного, разрушительного для народа режима Пашиняна и избежать новых катастроф стало бы формирование блока трех бывших президентов республики. В противном случае нам грозят выборы, сопровождаемые повсеместным использованием административных, финансовых и криминальных ресурсов, исход которых может быть более катастрофическим для Армении и Арцаха, чем унизительное поражение в последней войне», - также заявил первый президент Армении.

Реакция офиса Сержа Саргсяна

В офисе Сержа Саргсяна в ответ заявили, что опубликованный Тер-Петросяном текст видят впервые, а в ходе встречи в ответ на вышеуказанное предложение Левона Тер-Петросяна Серж Саргсян подчеркнул, что «двусторонний блок не может быть эффективным, напомнив о своей позиции, представленной во время предыдущей встречи, согласно которой блок бывших президентов может быть эффективным, если все стороны будут иметь принципиальное согласие в этом вопросе».

Кочарян раскроет скобки 9 мая на Площади Свободы

Роберт Кочарян и Серж Саргсян уже заявили, что будут участвовать в выборах отдельными блоками. Второй президент Роберт Кочарян возглавляет блок партий АРФ «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения». Последнюю возглавляет бывший губернатор Сюника Ваге Акопян. Партия создана недавно.

О том, под каким лозунгом и с какими программами Кочарян будет соперничать с Пашиняном, экс-президент раскроет скобки на митинге, который пройдет 9 мая на Площади Свободы в Ереване «Победители создают альянс победы и приглашают наших граждан, чтобы представить планы альянса именно в день освобождения Шуши, в день нашей победы», - сказал Сагателян.

Второй кандидат возглавляемого Кочаряном блока, Ишхан Сагателян (АРФД) заверяет, что они сделают все, чтобы сместить правительство Пашиняна.

На вопрос, если они готовы на все, почему не принимают предложение первого президента Левона Тер-Петросяна о том, чтобы борющиеся против Пашиняна силы участвовали в выборах единым фронтом, он ответил: «Очевидно, что конкретно у АРФД есть глубокие идеологические разногласия с Левоном Тер-Петросяном, то есть, я не представляю себе ситуацию, когда АРФД и АНК или Левон Тер-Петросян могут быть в одном блоке, потому что у нас глубокие идеологические разногласия. Избиратель Левона Тер-Петросяна - не наш избиратель, то есть, это еще вопрос, усилил бы подобный союз этот блок или еще больше разочаровал бы наших и его сторонников», - сказал Сагателян.

На вопрос, что мешает объединиться с третьим президентом Сержем Саргсяном и бывшим директором Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном после шести месяцев совместной уличной борьбы против Пашиняна, Сагателян ответил: «Мы сочли целесообразным пойти по этому пути, а в подходах, я уверен, ни у Республиканской партии, ни у «Отечества», ни у сил нашего блока ничего не изменилось».

Он отметил, что объединиться не удалось, но эффективно сотрудничать они могут. Союзник Роберта Кочаряна предлагает оппозиционным силам подписать меморандум или просто договориться о том, что они не будут критиковать друг друга во время избирательной кампании, мишенью будет только Пашинян. «Договоримся, чтобы ни в коем случае, ни при какой ситуации оппозиционные силы не сотрудничали с Николом Пашиняном», - сказал Сагателян.



Представитель Верховного органа АРФД убежден, что предвыборная борьба будет вестись между двумя полюсами - между силами, возглавляемыми Робертом Кочаряном и исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном.